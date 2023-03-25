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Макрон сообщил об обещании ЕС Зеленскому помочь победить Россию

Эмманюэль Макрон сообщил об обещании ЕС Владимиру Зеленскому помочь победить Россию
ЕС продолжит помогать Украине на всех уровнях столько, сколько потребуется, заверил вновь президент Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон (Фото: Pool / Getty Images Europe)

Страны ЕС пообещали президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь «победить» над Россией, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, его словам приводит издание The Eastern Herald.

«Выслушав Зеленского по видеосвязи, мы подтвердили ему нашу поддержку и помощь в том, чтобы нанести поражение российской агрессии. Мы продолжим помогать Украине на всех уровнях — политическом, экономическом, военном и гуманитарном — столько, сколько потребуется», — сказал Макрон.

Украинский лидер в четверг заявил Европейскому совету по видеосвязи, что Киев может одержать победу «в этом году» при условии, что не будет «задержек или застоя» в поставках вооружений.

23 марта ЕС сообщил, что отправит на Украину 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев. Страны также готовы передать Киеву ракеты, если потребуется.

В начале марта The Financial Times со ссылкой на письмо министра обороны Алексея Резникова писала, что Киев запросил у Брюсселя 250 тыс. снарядов в месяц. Ежемесячно украинские военные расходуют 110 тыс. 155-миллиметровых боеприпасов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что убежденность Запада в том, что Киев «может иметь какой-то успех» на поле боя, — «драматическое заблуждение». «Это все приводит к тому, что конфликт деградирует, провоцирует дополнительную напряженность по восходящей спирали», — говорил он. Путин не раз называл «сегодняшний режим на Украине неонацистским», а победу над ним — неизбежной.

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