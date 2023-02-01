Олланд назвал Путина «радикально рациональным» лидером

По мнению бывшего президента Франции, Владимир Путин рассчитывает, что западные страны устанут от конфликта на Украине и будут согласны на переговоры. У Путина «свои соображения», и он готов использовать силу, предупредил Олланд

Франсуа Олланд (Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин считает, что западные страны скоро устанут от помощи Украине и согласятся на переговоры на условиях России, заявил в интервью Politico бывший президент Франции Франсуа Олланд.

«Он радикально рациональный человек, или рационально радикальный человек, как вам угодно, — сказал Олланд. — У него свои соображения, и в этих рамках он готов использовать силу». По мнению экс-президента Франции, Путин понимает только язык силы.

Роль посредников в конфликте на этот раз возьмут на себя Турция и Китай, и это «неутешительно для всех», считает политик.

Олланд был президентом Франции в 2012–2017 годах. В 2015 году он был одним из лидеров, согласовавших Второе минское соглашение об урегулировании на востоке Украины. Минские договоренности закрепили обязательство сторон конфликта прекратить огонь, обменять пленных по принципу «всех на всех» и отказаться от размещения тяжелого вооружения в районе буферной зоны. Большинство соглашений впоследствии не выполнялись.

В начале декабря 2022 года, после начала спецоперации на Украине, бывшая канцлер Германии Ангела Меркель назвала договоренности «попыткой дать время» Киеву. Олланд согласился, что минские соглашения позволили Украине укрепить вооруженные силы. Российские власти раскритиковали эти заявления политиков, а спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Меркель и Олланд «заслуживают наказания за свои преступления», потому что они «замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями».

Путин сказал, что был разочарован словами Меркель, поскольку был уверен, что, несмотря на поддержку Киева, Берлин ведет с Москвой искренний диалог. Президент России счел слова экс-канцлера свидетельством того, что решение начать военную операцию на Украине было правильным.