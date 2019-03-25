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Политика ,  
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Верховный суд вернул иск КПРФ к ЦИК из-за депутатского мандата Алферова
Верховный суд не стал рассматривать иск КПРФ к Центральной избирательной комиссии. Партия обратилась в суд из-за отказа ЦИК передать освободившийся после смерти Жореса Алферова депутатский мандат Павлу Грудинину
Павел Грудинин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Верховный суд России вернул иск КПРФ с требованием признать незаконным решение Центризбиркома, решившего отказать партии в праве передать депутатский мандат Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от коммунистов Павлу Грудинину. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе суда отметили, что партии также вернут и уплаченную госпошлину на сумму 2 тыс. руб., а решение Верховного суда может быть обжаловано в течение пяти дней.

По словам главы юридической службы партии Вадима Соловьева, Верховный суд отказал КПРФ в рассмотрении иска, так как решил, что это дело ему неподсудно. «[Верховный суд] отправил нас в районный суд. Но, изучив внимательно законодательство, мы пришли к выводу, что никаких оснований для отказа в принятии заявления не было», — заявил РБК Соловьев.

По словам Соловьева, определение Верховного суда будет обжаловано в вышестоящей судебной инстанции. «Мы во вторник, 26 марта, подадим жалобу в кассационную инстанцию Верховного суда и будем добиваться рассмотрения по существу. По-видимому, суд принял политическое решение», — сообщил РБК Вадим Соловьев.​

Политика
ЦИК пообещала не доставшийся Грудинину мандат члену красноярского закса

В середине марта КПРФ решила передать депутатский мандат, который принадлежал члену партии и нобелевскому лауреату Жоресу Алферову (умер в начале марта), директору Совхоза им. Ленина, экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину. С соответствующим партийным решением КПРФ обратилась в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Однако члены Центризбиркома пришли к выводу, что партия пропустила установленный законом срок и лишилась права решать, кому должен перейти депутатский мандат. ЦИК постановила, что в этом случае мандат должен перейти первому человеку в региональной группе, не получившей мест в Госдуме при их распределении после проведения выборов в парламент. Такой человек — Петр Петрович Медведев, депутат Законодательного собрания Красноярского края, первый секретарь красноярского крайкома КПРФ, заключила ЦИК.

Политика
КПРФ обратилась в Верховный суд из-за отказа ЦИК выдать мандат Грудинину

Против того, чтобы Грудинину передали мандат Алферова, выступил также бывший кандидат в депутаты Госдумы Борис Иванюженков, который решил оспорить решение ЦИК в суде. На выборах в Госдуму в 2016 году Иванюженков был вместе с Грудининым в региональной группе кандидатов по Московской области.

Против передачи мандата Грудинину выступали и в Кремле, рассказывал близкий к администрации президента источник РБК и подтвердил еще один собеседник, близкий к администрации. После этого партия решила оспорить ​решение ЦИК в Верховном суде.

Авторы: Наталья Демченко, Егор Губернаторов
Теги: Павел Грудинин, ЦИК, КПРФ, депутатский мандат
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