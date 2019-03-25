Верховный суд вернул иск КПРФ к ЦИК из-за депутатского мандата Алферова

Верховный суд не стал рассматривать иск КПРФ к Центральной избирательной комиссии. Партия обратилась в суд из-за отказа ЦИК передать освободившийся после смерти Жореса Алферова депутатский мандат Павлу Грудинину

Павел Грудинин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Верховный суд России вернул иск КПРФ с требованием признать незаконным решение Центризбиркома, решившего отказать партии в праве передать депутатский мандат Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от коммунистов Павлу Грудинину. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе суда отметили, что партии также вернут и уплаченную госпошлину на сумму 2 тыс. руб., а решение Верховного суда может быть обжаловано в течение пяти дней.

По словам главы юридической службы партии Вадима Соловьева, Верховный суд отказал КПРФ в рассмотрении иска, так как решил, что это дело ему неподсудно. «[Верховный суд] отправил нас в районный суд. Но, изучив внимательно законодательство, мы пришли к выводу, что никаких оснований для отказа в принятии заявления не было», — заявил РБК Соловьев.

По словам Соловьева, определение Верховного суда будет обжаловано в вышестоящей судебной инстанции. «Мы во вторник, 26 марта, подадим жалобу в кассационную инстанцию Верховного суда и будем добиваться рассмотрения по существу. По-видимому, суд принял политическое решение», — сообщил РБК Вадим Соловьев.​