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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,57%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Политика ,  
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КПРФ подала в ЦИК заявление о передаче Грудинину полномочий депутата
Партия направила в Центризбирком документы о передаче Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы. Ранее в ЦИК поступило несколько обращений от граждан с требованием не регистрировать бывшего кандидата в президенты
Павел Грудинин (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

КПРФ подала в Центризбирком постановление партии о передаче депутатского мандата умершего недавно Нобелевского лауреата Жореса Алферова директору Совхоза имени Ленина, экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину. Об этом рассказал РБК пресс-секретарь Геннадия Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко.

Документы были поданы в избирком после того, как в понедельник президиум ЦК КПРФ официально утвердил решение по кандидатуре Грудинина, отметил он.Собеседник в избирательной комиссии подтвердил РБК факт получения постановления.

Процедура передачи вакантного мандата делится на два этапа: сначала партия подает в ЦИК постановление о передаче кандидату депутатских полномочий, после чего остальные документы предоставляет сам кандидат, пояснил РБК юрист КПРФ Сергей Чикирев. От кандидата в комиссию подается заявление об отсутствии ограничений (счетов и вкладов в иностранных валютах) и копия приказа об освобождении с работы, а данном случае — от полномочий с поста гендиректора Совхоза имени Ленина, отметил он.

Ранее в ЦИК поступили несколько обращений граждан с требованием не передавать Грудинину освободившийся мандат депутата Госдумы, сообщал РАПСИ и подтвердил РБК собеседник в Центризбиркоме.

По мнению Чикирева, заявления граждан, протестующих против решения КПРФ сделать Грудинина депутатом, «никаким образом не могут повлиять на решение ЦИК». «Это воля граждан, они могут писать, но не имеют правового отношения что-то обжаловать», — пояснил юрист.

Кроме того, в пятницу экс-кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ и бывший министр спорта Борис Иванюженков оспорил в суде решение КПРФ о передаче мандата Грудинину. Иванюженков подал иск в суд по месту жительства в Подольске, ответчиком выступает КПРФ.

В иске Иванюженков потребовал запретить ЦИК передавать вакантный мандат Грудинину, так как считает, что решение президиума ЦК «нарушает его права и законные интересы, включая конституционное право быть избранным депутатом Государственной думы». В партии, однако, не видят законных оснований в его требованиях.

«Мы ежедневно сталкиваемся с противодействием», — прокомментировал Ющенко информацию о поданных заявлениях в ЦИК и в суд с требованием не регистрировать Грудинина кандидатом.

«Я считаю, что этот вопрос не является дискуссионным, а лежит в плоскости внутрипартийного решения», — выразил мнение Ющенко.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Павел Грудинин, ЦИК, КПРФ
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