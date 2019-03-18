Кто выступил против передачи мандата

По данным на 18 марта, в ЦИК поступило по меньшей мере 13 обращений граждан с требованием не передавать Грудинину освободившийся мандат депутата Госдумы, сообщало РАПСИ и подтвердил РБК собеседник в Центризбиркоме.

По мнению Чикирева, заявления граждан, протестующих против решения КПРФ сделать Грудинина депутатом, «никаким образом не могут повлиять на решение ЦИК». «Это воля граждан, они могут писать, но не имеют правового отношения что-то обжаловать», — пояснил юрист.

Тем не менее в минувшую пятницу экс-кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Иванюженков оспорил в суде решение КПРФ о передаче мандата Грудинину. Иванюженков подал иск в суд по месту жительства в Подольске, ответчиком выступает КПРФ.

В иске Иванюженков потребовал от суда «запретить ЦИК передавать вакантный мандат Грудинину»: истец считает, что решение президиума ЦК «нарушает его права и законные интересы, включая конституционное право быть избранным депутатом Государственной думы». В партии, однако, не видят законных оснований для удовлетворения этих требований.

Против передачи мандата Грудинину и в Кремле, рассказывал близкий к администрации президента источник РБК и подтвердил еще один собеседник, близкий к администрации.

Что может помешать передаче мандата

Чтобы добиться победы в суде, Иванюженков должен будет доказать, что в федеральном списке кандидатов от КПРФ на выборах в Думу в 2016 году (именно из них выбирают тех, кто может претендовать на вакантный депутатский мандат) остались кандидаты, которыми КПРФ могли заменить Алферова, считает эксперт по конституционному праву, член СПЧ Илья Шаблинский.

Борис Иванюженков (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Теоретически помешать назначению Грудинина может «какой-то сбой с документами», считает сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. Есть двухнедельный срок с момента сложения полномочий с депутата Госдумы, напоминает он. Дедлайн подачи документов от КПРФ в ЦИК — 20 марта. К примеру, говорит Мельконьянц, в документах коммунистов могут оказаться ошибки — неправильно поставленная подпись или печать. Тогда, продолжает эксперт, автоматически запускается механизм, при котором ЦИК самостоятельно назначает депутата Госдумы от КПРФ на вакантное место, продолжает Мельконьянц. «Когда Андрея Бузина хотели назначить членом Мосгоризбиркома, по пути затерялось его согласие», — вспоминает эксперт. Теоретически Грудинин может изменить свое решение получить мандат, продолжает он.

Грудинин с момента объявления руководством КПРФ решения сделать его депутатом не был доступен для комментариев.

Член ЦИК Евгения Орлова заявила РБК, что в законе «О выборе депутатов Госдумы» не оговорен вариант, при котором комиссия не передает мандат кандидату, выдвинутому партией. «Нет норм о том, что ЦИК может одобрить или не одобрить решение партии, — пояснила она. — Он просто передает мандат, соглашается с решением партии». Если этого не произойдет, это «определенно будет прецедент», сказала Орлова. По ее словам, раньше ситуаций, когда ЦИК не передавала мандат выдвинутому партией кандидату, не было. Но Орлова напомнила в разговоре с РБК о проблемах, с которыми Грудинин столкнулся в городе Видное, где он был муниципальным депутатом.

В феврале этого года Грудинин был лишен депутатского мандата совета депутатов подмосковного Видного по представлению прокуратуры города. Единоросс Игорь Коршаков, сменивший Грудинина на посту спикера, объяснял это тем, что у коммуниста в декларации не был указан офшор Bontro LTD в Белизе. Сам Грудинин обвинения в свой адрес отрицал.

«Мне самой сейчас сложно судить, потому что я понимаю, что есть документ и решение органов прокуратуры, — добавила Орлова. — Но на сегодняшний день мы не знаем, с какими документами придут из партии и представят ли подтверждения о том, что все закрыто, все счета закрыты. Если не будет документа — будем смотреть по ситуации, потому что в отсутствие документа очень сложно судить». При этом, отметила она, комиссия является коллегиальным органом. «За это будет голосование, могу допустить, что решение не будет единогласным», — добавила Орлова.

По словам члена экспертной группы при ЦИК Аркадия Любарева, если выдвинувшая кандидата в депутаты партия выполнила все требования закона «О выборах депутатов Государственной думы», то у ЦИК нет возможности не передавать мандат. Иск Иванюженкова Любарев назвал несостоятельным: «Закон дает партии право принимать такие решения [о передаче мандата]. Закон, конечно, безобразный c юридической точки зрения​, но суд будет им руководствоваться».

ЦИК может взять время на проверку документов, поданных для передачи мандата Грудинину, допускает политолог Александр Пожалов. «За это время суд может успеть рассмотреть иск Иванюженкова, хотя на первый взгляд он не выглядит обоснованным», — продолжает Пожалов. Он также не исключает, что ЦИК может изучить соответствие процедуры принятия решения президиумом ЦК КПРФ о передаче мандата уставу партии, напоминая, что Минюст обнаружил несоответствия в уставе «Гражданской инициативы», хотя по этому же уставу партия год назад выдвигала кандидата в президенты. «Любое незаконное решение ЦИК может быть отменено Верховным судом», — напомнил также политолог.

По закону депутату запрещено заниматься бизнесом, но можно передать его в траст, как это делают многие законодатели-бизнесмены, говорит Колюшин. Однако, по его словам, все эти вопросы можно решить уже после получения депутатского мандата: в Думе для этого есть комиссия по этике, которая теперь занимается изучением деклараций.