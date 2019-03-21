ЦИК пообещала не доставшийся Грудинину мандат члену красноярского закса

Члены Центризбиркома отказались передать Павлу Грудинину депутатский мандат умершего Жореса Алферова. По словам члена ЦИК, вопреки желанию КПРФ мандат достанется члену заксобрания Красноярского края Петру Медведеву

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

КПРФ больше не может решать, кому должен быть передан мандат депутата Госдумы, принадлежавший умершему недавно Жоресу Алферову, заявил журналистам член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Шевченко. По его словам, партия лишилась своего права в связи с пропуском установленного законом срока, передает корреспондент РБК.

«Четырнадцатидневный срок, который есть у партии для передачи мандата, истек. Теперь это право Центральной избирательной комиссии, передать мандат. У Коммунистической партии нет такого права», — сказал Шевченко.

Член ЦИК отметил, что в соответствии с законом мандат будет передан первому человеку в региональной группе, не получившей мест в Госдуме при их распределении после проведения выборов в парламент.

«Это Петр Петрович Медведев, депутат Законодательного собрания Красноярского края, первый секретарь красноярского крайкома КПРФ», — пояснил Шевченко, отметив, что постановление о передаче мандата будет принято в ближайшее время.