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ЦИК пообещала не доставшийся Грудинину мандат члену красноярского закса
Члены Центризбиркома отказались передать Павлу Грудинину депутатский мандат умершего Жореса Алферова. По словам члена ЦИК, вопреки желанию КПРФ мандат достанется члену заксобрания Красноярского края Петру Медведеву
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

КПРФ больше не может решать, кому должен быть передан мандат депутата Госдумы, принадлежавший умершему недавно Жоресу Алферову, заявил журналистам член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Шевченко. По его словам, партия лишилась своего права в связи с пропуском установленного законом срока, передает корреспондент РБК.

«Четырнадцатидневный срок, который есть у партии для передачи мандата, истек. Теперь это право Центральной избирательной комиссии, передать мандат. У Коммунистической партии нет такого права», — сказал Шевченко.

Член ЦИК отметил, что в соответствии с законом мандат будет передан первому человеку в региональной группе, не получившей мест в Госдуме при их распределении после проведения выборов в парламент.

Политика
В ЦИК обсудят сценарии отказа в регистрации Грудинина депутатом

«Это Петр Петрович Медведев, депутат Законодательного собрания Красноярского края, первый секретарь красноярского крайкома КПРФ», — пояснил Шевченко, отметив, что постановление о передаче мандата будет принято в ближайшее время.

Медведев, комментируя решение ЦИК, подчеркнул, что и сам, если б имел такую возможность, передал бы мандат Грудинину. «Это достойный человек, который заслуживает того, чтобы стать депутатом Госдумы», — заявил он РБК. Себя Медведев назвал «солдатом партии» и отметил, что в принятии решения о дальнейших действиях будет руководствоваться мнением партийцев в региональном отделении КПРФ и федерального руководства партии.

Политика
Центризбирком отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы

В четверг, 21 марта, Центризбирком проголосовал против передачи депутатского мандата Алферова директору «Совхоза им. Ленина» и бывшему кандидату на пост президента России Павлу Грудинину. Против наделения его мандатом выступили 13 членов комиссии, за — только представитель КПРФ в Центризбиркоме. Первый зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев указал на информацию о наличии у Грудинина девяти счетов в зарубежных банках, которые не были закрыты до января 2018 года, и сказал, что в такой ситуации не может поддержать решение компартии.

«После проверки ФНС мы получили информацию о незакрытых счетах. Он [Грудинин] будет в Госдуме, но на второй день вы должны будете его изгнать», — заявил Булаев.

Ранее РБК со ссылкой на источники писал, что передачу мандата Грудинину не поддержал Кремль. Для решения не регистрировать депутатом Госдумы были возможны два варианта: либо ЦИК после голосования за передачу мандата Грудинину по тем или иным причинам не зарегистрирует его депутатом, либо до голосования о передаче мандата дело вообще не дойдет в результате проверки документов, поданных КПРФ.

Авторы: Евгения Кузнецова, Елизавета Антонова, Евгений Калюков
Теги: ЦИК, Павел Грудинин, Госдума
Материалы по теме
В ЦИК обсудят сценарии отказа в регистрации Грудинина депутатом
Политика
Центризбирком отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы
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Бывший кандидат в депутаты от КПРФ оспорил передачу мандата Грудинину
Политика
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