Умер Жорес Алферов

В Санкт-Петербурге умер лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов. Ему было 88 лет

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Физик Жорес Алферов умер на 89 году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Жорес Алферов скончался, подтвердили РБК в пресс-службе РАН. «Пока деталей нет», — отметили в пресс-службе. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на супругу академика, он умер в Санкт-Петербурге.

В ноябре 2018 года Алферов был госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт. Ему стало плохо на заседании Российской академии наук. 30 ноября в РАН сообщили, что диагноз не подтвердился и у Алферова был гипертонический криз.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Его старший брат погиб на фронте, в сам он провел войну в эвакуации с родителями. После окончания школы в Минске он был принят без экзаменов на факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института имени В. И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ). С 1953 года Алферов занимался наукой, начав работать в Физико-техническом институте имени А. Ф. Иоффе. В 1961 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1970 стал доктором физико-математических наук. С 1987 по май 2003 года Алферов был директором ФТИ.

Алферов являлся автором более 500 научных работ и свыше 50 изобретений. В 2000 году академик стал лауреатом Нобелевской премии за разработки в полупроводниковой технике, разделив награду с немецким физиком Гербертом Крёмером.​