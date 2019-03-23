Суд счел незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину «вне очереди»

С иском в суд обращался экс-кандидат в депутаты Борис Иванюженков из-за несоблюдения принципа очередности претендентов на мандат

Павел Грудинин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В распоряжении РБК оказалась копия постановления Мещанского районного суда Москвы, который удовлетворил иск бывшего кандидата в депутаты Госдумы Бориса Иванюженкова о признании незаконным решения КПРФ передать экс-кандидату в президенты, директору совхоза имени Ленина мандат Павлу Грудинину.

«Признать незаконным и отменить постановление Президиума ЦК КПРФ о замещении вакантного мандата депутата Госдумы седьмого созыва от 18 марта 2019 года о предложении ЦИК кандидатуры Павла Грудинина <…> для замещения вакантного депутатского мандата», — говорится в решении суда.

Собеседник РБК, близкий к ЦИК, отмечает, что поскольку суд признал незаконным решение КПРФ о передаче мандата Грудинину, у компартии теперь нет оснований для иска к Центризбиркому. Раз решение КПРФ незаконно, значит, ЦИК вправе был не передавать мандат Грудинину, сказал собеседник РБК.

На прошлой неделе лидер коммунистов Геннадий Зюганов объявил о решении президиума ЦК КПРФ передать учавствовавшему в выборах президента России Грудинину мандат умершего физика Жореса Алферова. По словам источников РБК, в Кремле выступали против передачи мандата Грудинину, ряд соратников Зюганова также не поддержал это решение. Тогда же Иванюженков подал иск в суд с требованием запретить передавать мандат Грудинину. ​