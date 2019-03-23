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Суд счел незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину «вне очереди»
С иском в суд обращался экс-кандидат в депутаты Борис Иванюженков из-за несоблюдения принципа очередности претендентов на мандат
Павел Грудинин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В распоряжении РБК оказалась копия постановления Мещанского районного суда Москвы, который удовлетворил иск бывшего кандидата в депутаты Госдумы Бориса Иванюженкова о признании незаконным решения КПРФ передать экс-кандидату в президенты, директору совхоза имени Ленина мандат Павлу Грудинину.

«Признать незаконным и отменить постановление Президиума ЦК КПРФ о замещении вакантного мандата депутата Госдумы седьмого созыва от 18 марта 2019 года о предложении ЦИК кандидатуры Павла Грудинина <…> для замещения вакантного депутатского мандата», — говорится в решении суда.

Собеседник РБК, близкий к ЦИК, отмечает, что поскольку суд признал незаконным решение КПРФ о передаче мандата Грудинину, у компартии теперь нет оснований для иска к Центризбиркому. Раз решение КПРФ незаконно, значит, ЦИК вправе был не передавать мандат Грудинину, сказал собеседник РБК.

На прошлой неделе лидер коммунистов Геннадий Зюганов объявил о решении президиума ЦК КПРФ передать учавствовавшему в выборах президента России Грудинину мандат умершего физика Жореса Алферова. По словам источников РБК, в Кремле выступали против передачи мандата Грудинину, ряд соратников Зюганова также не поддержал это решение. Тогда же Иванюженков подал иск в суд с требованием запретить передавать мандат Грудинину. ​

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На выборах в Госдуму 2016 года Иванюженкова и Грудинина включили в региональную группу кандидатов по Московской области. Так как Иванюженков значился в списке под номером 6, а Грудинин — под номером 9, вакантный мандат следовало бы предложить участникам, которые находились в списке выше, считает истец. «Дело не во мне именно. В партии есть другие достойные люди. А у Грудинина много нерешенных проблем, считаю, что он должен заниматься ими», — рассказал РБК Иванюженков.

ЦИК 21 марта отказался передать мандат Алферова Грудинину, его получит депутат заксобрания Красноярского края, первый секретарь красноярского крайкома КПРФ Петр Медведев. Коммунисты обратились в Верховный суд с требованием отменить решение ЦИК.

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В России 23 марта состоялись протестные акции КПРФ, в Москве на митинге Зюганов в частности призвал «распустить и выгнать» ЦИК из-за «грубых нарушений правил и законов». В ответ замглавы Центризбиркома Николай Булаев рекомендовал лидеру коммунистов «читать законы, за которые голосуете» и изучить постановление суда об отмене передачи мандата Грудинину.

Авторы: Наталья Галимова, Григорий Дубов
Теги: КПРФ, Павел Грудинин, депутатский мандат, Геннадий Зюганов, ЦИК
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