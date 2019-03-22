КПРФ обратилась в Верховный суд из-за отказа ЦИК выдать мандат Грудинину

Центризбирком отказался передавать освободившийся после смерти Жореса Алферова мандат экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину. В КПРФ сочли такое решение необоснованным и обратились в Верховный суд

Павел Грудинин (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

КПРФ опротестовала в Верховном суде (ВС) решение Центризбиркома (ЦИК), отказавшего в передаче мандата депутата Госдумы, принадлежавшего недавно умершему нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, бывшему кандидату в президенты России, директору Совхоза имени Ленина Павлу Грудинину, сообщил «РИА Новости» глава партии Геннадий Зюганов.

Зампредседателя ЦИК Павел Булаев говорил, что при регистрации в Центризбиркоме Грудинин заверил, что не имеет незакрытых счетов в зарубежных банках, однако проверка ФНС показала обратное. Вместо Грудинина ЦИК предложил передать мандат Алферова депутату Заксобрания Красноярского края Павлу Медведеву.

«Мы подали сегодня обращение в Верховный суд. Считаем, что абсолютно необоснованно. ЦИК не имеет права этого делать. По закону, партии принадлежит право выдвигать кандидатов на замещение. Они должны фактически оформить технически это решение», — заявил Зюганов. Он добавил, что счета Грудинина, вызвавшие претензии со стороны ЦИК, уже закрыты.

14 марта Зюганов объявил, что освободившееся после смерти Алферова место в Госдуме получит Грудинин. Источник РБК, близкий к руководству КПРФ, сообщал, что некоторые из соратников Зюганова выступают против передачи мандата Грудинину. В Кремле выступают против того, чтобы директор Совхоза им. Ленина занял место в Госдуме, говорили два собеседника РБК, близкие к администрации президента.