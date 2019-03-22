КПРФ обратилась в Верховный суд из-за отказа ЦИК выдать мандат Грудинину

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,38 0,51 EUR Бирж. 72,77 0,15 Brent 66,93 -1,99% USD Нал. 64,83 63,87 EUR Нал. 73,27 72,39 USD ЦБ 63,77 0,03 EUR ЦБ 72,59 -0,20 EUR/USD 1,1300 -0,0070 BTC/USD Бирж. 4 052,77 7,87 IMOEX 2 499,21 -0,34% RTSI 1 222,97 -1,19% DJIA 25 962,51 0,84% Nasdaq 7 838,96 1,42%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 63,77 (+0,03) Quote, 12:19
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 72,59 (-0,2) Quote, 12:19
Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию Спорт, 15:38 Шнуров предложил «разогнать» Минкультуры Общество, 15:37 На главного пристава Томской области завели дело за присвоение зарплат Общество, 15:32 Бумаги «Русагро» подешевели на Лондонской бирже Бизнес, 15:29 Проверку «Росгеологии» продлили до середины апреля Общество, 15:25 Компания Варнинга и «Ростех» создадут противопожарную систему для ТЦ Бизнес, 15:21 Где тонко: что нужно учесть при покупке коммерческой недвижимости Pro, 15:20 Силуанов раскритиковал регионы за низкое кассовое освоение нацпроектов Экономика, 15:19 Осужденный украинец Гриб объявил голодовку Общество, 15:12 КПРФ обратилась в Верховный суд из-за отказа ЦИК выдать мандат Грудинину Политика, 15:11 Против войны, но за победу: что обещают Украине кандидаты в президенты Политика, 15:03 На митингах в Казахстане прошли задержания Общество, 14:51 «Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом Бизнес, 14:49 В Петербурге эвакуировали Эрмитаж и «Новую Голландию» из-за угрозы взрыва Общество, 14:43
Политика ,  
0 
КПРФ обратилась в Верховный суд из-за отказа ЦИК выдать мандат Грудинину
Центризбирком отказался передавать освободившийся после смерти Жореса Алферова мандат экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину. В КПРФ сочли такое решение необоснованным и обратились в Верховный суд
Павел Грудинин (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

КПРФ опротестовала в Верховном суде (ВС) решение Центризбиркома (ЦИК), отказавшего в передаче мандата депутата Госдумы, принадлежавшего недавно умершему нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, бывшему кандидату в президенты России, директору Совхоза имени Ленина Павлу Грудинину, сообщил «РИА Новости» глава партии Геннадий Зюганов.

Зампредседателя ЦИК Павел Булаев говорил, что при регистрации в Центризбиркоме Грудинин заверил, что не имеет незакрытых счетов в зарубежных банках, однако проверка ФНС показала обратное. Вместо Грудинина ЦИК предложил передать мандат Алферова депутату Заксобрания Красноярского края Павлу Медведеву.

«Мы подали сегодня обращение в Верховный суд. Считаем, что абсолютно необоснованно. ЦИК не имеет права этого делать. По закону, партии принадлежит право выдвигать кандидатов на замещение. Они должны фактически оформить технически это решение», — заявил Зюганов. Он добавил, что счета Грудинина, вызвавшие претензии со стороны ЦИК, уже закрыты.

Политика
ЦИК пообещала не доставшийся Грудинину мандат члену красноярского закса

14 марта Зюганов объявил, что освободившееся после смерти Алферова место в Госдуме получит Грудинин. Источник РБК, близкий к руководству КПРФ, сообщал, что некоторые из соратников Зюганова выступают против передачи мандата Грудинину. В Кремле выступают против того, чтобы директор Совхоза им. Ленина занял место в Госдуме, говорили два собеседника РБК, близкие к администрации президента.

По действующему законодательству, КПРФ должна была представить ЦИК кандидата на освободившееся место Думе до 20 марта, в этот же день должно было пройти заседание Центризбиркома. Однако, накануне мероприятие перенесли на четверг, 21 марта. Как пояснил РБК сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконянц, в результате КПРФ не смогла самостоятельно перераспределить мандат и запустилась процедура, по которой кандидата назначает ЦИК.

Медведев, предложенный Центризбиркомом на освободившееся место в Госдуме, заявил, что отдал бы мандат Грудинину, если бы это было возможно.

Автор: Константин Нагаев
Теги: КПРФ, Центризбирком, Павел Грудинин
Материалы по теме
Полиция пообещала обеспечить безопасность экс-супруги Грудинина
Общество
Бывшая жена Грудинина попросила полицию обеспечить ее безопасность
Общество
ЦИК пообещала не доставшийся Грудинину мандат члену красноярского закса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter