В окружении Зюганова — неоднозначное отношение к возможной передаче мандата Грудинину, рассказал РБК собеседник, близкий к руководству КПРФ. Некоторые соратники лидера компартии были против того, чтобы Грудинин занял место Алферова в Думе, продолжает источник. Каждый думает о том, кто в перспективе сменит Зюганова на посту главы КПРФ, в Грудинине видят конкурента, поясняет он.

Наиболее вероятным альтернативным претендентом на мандат Алферова был бывший кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин, сказали два коммуниста в беседе с РБК.

В последние дни Геннадий Зюганов обсуждал с соратниками, кому передать мандат, в том числе один на один, говорит один из собеседников РБК в компартии. Важную роль в принятии решения о передаче Грудинину сыграл тот факт, что это был именно мандат Алферова — человека авторитетного и уважаемого, считает собеседник. Сменить в Думе лауреата Нобелевской премии должен был человек известный, поясняет он.

Как отреагировали в Кремле

В Кремле были категорически против передачи мандата Грудинину, рассказал близкий к администрации президента источник РБК и подтвердил еще один собеседник, близкий к администрации. Еще со времен президентской кампании 2018 года Грудинина считают человеком, который не держит свое слово, недоговороспособным, пояснил один из источников РБК. Когда коммунисты выдвинули Грудинина кандидатом в президенты, с ним и руководством партии была договоренность, что он не будет допускать персональной критики в адрес Владимира Путина. Однако Грудинин нарушил свое обещание, пояснил источник.

В феврале прошлого года кандидат в президенты от КПРФ, в частности, дал интервью Юрию Дудю, где допустил негативные высказывания в адрес Путина. «Сильная сторона нашего президента стала его слабой стороной, его принцип «своих не сдаю» стал его проблемой», — сказал Грудинин. Путину, по его словам, не хватает жесткости по отношению к тем, кого он назначил, причем кандидат в президенты пояснил, что имеет в виду «не только Медведева, но и других непрофессионалов». Также Грудинин говорил, что «Путин должен все доводить до конца, потому что нельзя быть беременным наполовину». В качестве примера он приводил Донбасс, независимость которого, по мнению коммуниста, следовало бы признать.

Близкие к администрации президента источники во время избирательной кампании рассказывали РБК, что в Кремле очень внимательно следили за высказываниями Грудинина. Администрацию президента беспокоил и рост его рейтингов, который наблюдался сразу после выдвижения; во многом поэтому было принято решение выпускать негативные сюжеты в отношении кандидата на федеральных каналах, говорили собеседники РБК.

Павел Грудинин и Геннадий Зюганов (слева направо) (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Близкие к Кремлю источники РБК также рассказывали, что выдвижение Грудинина кандидатом стало неожиданностью для администрации президента: «Если Зюганов кого-то и предупредил, то в самый последний момент».

«Зюганов дошел до того, что пытается передать мандат нобелевского лауреата сомнительному бизнесмену», — говорит хорошо знакомый с ситуацией источник РБК. Возможно, решив передать мандат Грудинину, Зюганов повышает ставки, желая что-то выторговать у администрации президента, говорит один из близких к Кремлю собеседников.

Получит ли Грудинин мандат

Многие в КПРФ считали, что Зюганов не решится на передачу мандата Грудинину, опасаясь осложнения отношений с Кремлем, сказал один из собеседников в КПРФ.

Пока трудно оценивать перспективы передачи мандата Грудинину, поскольку теперь свое мнение должна высказать ЦИК, говорит близкий к Кремлю собеседник: «Они [коммунисты] еще не подавали документы в Центризбирком. Их предстоит изучать». Собеседник напоминает, что недавно Грудинин был лишен депутатского мандата совета депутатов подмосковного Видного по представлению прокуратуры города. Сменивший Грудинина на посту спикера единоросс Игорь Коршаков объяснял это решение тем, что у директора Совхоза имени Ленина в декларации не был указан офшор Bontro LTD в Белизе. Сам Грудинин обвинения в свой адрес отрицал.

По закону партия должна представить в Центризбирком кандидатуру на вакантное место в Думе до 20 марта. ЦИК не ограничена по срокам регистрации депутата, однако на практике подобный вопрос обсуждается на ближайшем очередном заседании комиссии (ее заседания проходят по средам).

Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин, комментируя РБК решение Зюганова сделать Грудинина депутатом, подчеркнул, что не видит оснований, по которым ЦИК могла бы отказать в регистрации. «Процедура регистрации нового депутата делится на два этапа: партийное представление в ЦИК кандидата и подача им документов в комиссию, затем — выдача удостоверения. Часто эти два этапа проходят на одном заседании Центризбиркома», — добавил он.

Кандидату требуется подать в ЦИК документы, свидетельствующие об отсутствии счетов за границей, и заявление об увольнении с работы.

По закону депутату нельзя заниматься бизнесом, но можно передать его в траст, как это делают многие депутаты-бизнесмены, отметил Колюшин. Однако, по его словам, все эти вопросы можно решить уже после получения депутатского мандата: в Думе для этого есть комиссия по этике, которая теперь занимается и декларациями.

Колюшин на вопрос, могут ли Грудинину помешать стать депутатом претензии, возникшие к нему в президентскую кампанию, ответил, что они улажены. «Тогда он не указал свои заграничные счета на этапе выдвижения кандидатом, но в конце концов мы его зарегистрировали, потому что счета были закрыты», — пояснил он. Но коммунист допустил, что «наверное, [другие члены ЦИК] будут что-то искать».

В КПРФ не видят проблем в негативном отношении Кремля к Грудинину. «Это наше внутрипартийное решение. У нас противодействие идет каждый день. Противодействие — это нормальный элемент развития», — заметил Ющенко.

Сам Грудинин в четверг не ответил на звонки и сообщения РБК. Во вторник на вопросы о своем возможном будущем в парламенте он отвечал уклончиво. «Я об этом не знаю. Ничего не обсуждал. Если предложат [стать депутатом], тогда предложат в том числе и какие-то условия. [Вопрос] будет обсуждаться», — сказал тогда он.