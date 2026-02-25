Bloomberg узнал о сигнале Вашингтона компаниям об экспорте нефти на Кубу

Администрация Трампа планирует разослать энергетическим компаниям новое руководство, в котором подчеркнет, что поставлять нефть на Кубу можно, но только частному бизнесу, сообщает Bloomberg. Поставки властям острова запрещены

Фото: Lucio Tavora / XinHua / Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа планирует разослать энергетическим компаниям руководство, где будет подчеркнуто, что они могут продавать нефть и топливо частному кубинскому бизнесу, но не правительству Кубы, сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

В документе, который подготовят Министерство торговли и Минфин, будет отмечено, что продажа топливных продуктов кубинским предприятиям и частным лицам не требует специальной лицензии и разрешена в соответствии с действующим законодательством.

Решение уточнить масштаб запрета на экспорт энергоресурсов власти США приняли после предупреждений о гуманитарном кризисе на Кубе, отметил собеседник агентства. По его словам, это является частью усилий администрации Трампа в проведении различий между кубинским обществом и кубинским правительством.

Как отмечает Bloomberg, хотя в последние месяцы власти Кубы начали разрешать малым и средним предприятиям импортировать топливо на определенных условиях, фирмы обязаны сами использовать его, а не перепродавать, и объемы поставок остаются небольшими.

В конце января президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения из-за угрозы нацбезопасности со стороны Кубы и ввел дополнительные пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на остров. Гавана назвала действия Вашингтона шантажом и нарушением свободной торговли.

Кроме того, из-за военного присутствия США в Карибском бассейне прекратилась значительная часть поставок нефти на Кубу. На острове начался энергетический кризис, жители сталкиваются с масштабными блэкаутами.

МИД России заявил о материальной поддержке Гаваны. Российское посольство на Кубе анонсировало отправку нефти этой стране в качестве гуманитарной помощи. При этом позже дипмиссия опровергла сообщения об отправке Москвой туда танкера Sea Horse с российской нефтью в сопровождении военного эскорта.