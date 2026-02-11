Посольство заявило о проработке поставок топлива на Кубу из России

Фото: Георгий Розов / Global Look Press

Возможность поставок топлива из России на Кубу на фоне топливного дефицита на острове, вызванного ужесточением политики США, прорабатывается, сообщили «РИА Новости» в российском посольстве в Гаване.

«Возможность поставок топлива из России на Кубу в настоящее время прорабатывается», — заявили в дипмиссии.

В конце января президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения и ввел дополнительные пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил действия Соединенных Штатов, назвав попыткой шантажа и нарушением принципов свободной торговли. Ранее Трамп прогнозировал «скорый крах» Кубы после действий США в Венесуэле, где были задержаны президент Николас Мадуро и его супруга, указывая на прекращение венесуэльских поставок нефти.

На фоне дефицита топлива на Кубе происходят длительные отключения электроэнергии, формируются большие очереди на АЗС, а заправка самолетов ограничена из-за нехватки авиакеросина.

По словам посла России на Кубе Виктора Коронелли, США фактически объявили острову энергетическую блокаду. Он добавил, что это связано с «бредовым предлогом» Вашингтона о предположительной угрозе национальной безопасности США со стороны Гаваны.

Коронелли отметил, что Куба рассчитывает на помощь России, которая ранее регулярно поставляла нефть на остров и продолжит это делать.