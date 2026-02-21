Reuters узнал о частичном выводе кубинских элитных сил из Венесуэлы

Новая глава Венесуэлы отказалась от кубинских элитных сил безопасности из-за давления США, пишет Reuters. Часть сотрудников уже вернулись на Кубу. Ранее Трамп говорил о скором «падении режима» на острове

Дельси Родригес (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Кубинские силы безопасности начали покидать Венесуэлу на фоне давления на Каракас со стороны США, сообщает Reuters.

Кроме того, по данным агентства, временный президент Дельси Родригес доверила свою охрану венесуэльским телохранителям, в отличие от свергнутого президента Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса, которые полагались на элитные кубинские силы.

В результате операции США 3 января, в ходе которой был свергнут и захвачен Мадуро, погибли 32 кубинца, пишет издание. Они входили в систему безопасности, действовавшую с конца 2000-х годов, когда кубинские специалисты были интегрированы в армию и контрразведывательное подразделение DGCIM Венесуэлы, игравшее основополагающую роль в подавлении внутренней оппозиции, говорится в статье.

«Кубинское влияние было абсолютно необходимо для выживания правительства Чавеса», — объяснил доцент кафедры истории Нью-Йоркского университета и эксперт по Венесуэле Алехандро Веласко.

Часть кубинских советников из DGCIM также отстранена от своих должностей, некоторые военные и медработники в последние недели вылетели на Кубу, пишет Reuters. Один из источников, близкий к правящей партии Венесуэлы, заявил, что отъезд происходит по распоряжению Родригес из-за давления Вашингтона. Другие собеседники агентства не смогли уточнить, является это инициативой Каракаса или решением Гаваны.

Ранее президент Дональд Трамп пообещал разорвать союз Каракаса и Гаваны. Он заявил, что Куба пойдет на сделку с США, поскольку страна находится в «очень плохой ситуации» на фоне блокировки поставок венесуэльской нефти.

До этого американский лидер ввел режим ЧС и заявил, что режим на острове скоро «падет». Документ также позволяет США вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на Кубу. Гавана ответила зеркальными мерами.

Тем временем в МИД России заявили, что Москва солидарна с Кубой и намерена оказывать ей помощь, в том числе материальную. «Делаем по максимуму, что в наших силах», — отметили в ведомстве. Там подтвердили, что США оказывают сильное давление на Кубу и тем самым нарушают международное право.