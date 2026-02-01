 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп счел, что Куба пойдет на сделку с США из-за «очень плохой ситуации»

Куба пойдет на сделку с США, поскольку страна находится в «очень плохой ситуации» на фоне блокировки поставок венесуэльской нефти, заявил Трамп. Ранее он ввел режим ЧС из-за угроз со стороны Кубы. Гавана ответила зеркально

Кубинские власти обратятся к США и захотят заключить сделку, поскольку у Кубы нет ни денег, ни нефти, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту президентского борта.

«У Кубы очень плохая ситуация. У них нет денег. У них нет нефти. Они жили за счет венесуэльских денег и нефти, а теперь ничего этого не будет», — сказал президент (цитата по Reuters). Он также призвал кубинские власти к переговорам.

Слова Трампа прозвучали на фоне его же угроз ввести пошлины на любую страну, поставляющую нефть на Кубу. До этого республиканец заявил, что Куба «оказалась в большой беде» и что режим на острове скоро «падет». Он сделал это заявление после операции американских войск в Каракасе и захвата Николаса Мадуро. В день проведения операции «Абсолютная решимость» Трамп пригрозил Гаване и отметил, что США готовы помочь Кубе, оказавшейся в «плачевном состоянии».

Захарова назвала меры США против Кубы рецидивом стратегии давления
Политика

В конце января американский президент указом ввел режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Документ также позволяет США вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на Кубу.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в ответ объявил международную чрезвычайную ситуацию. «Народ Кубы при солидарной поддержке международного сообщества приходит к выводу, что ситуация в отношениях с правительством Соединенных Штатов представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу», — написал он в Х.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия осуждает «нелигитимные» действия США против Кубы и назвала их рецидивом стратегии давления. Кремль ранее называл тревожным возможную блокаду острова со стороны Вашингтона.

Читайте РБК в Telegram.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Куба США Дональд Трамп сделка
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
