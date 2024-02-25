В ДНР заявили о появлении танков Abrams под Авдеевкой

Под Авдеевкой впервые зафиксировали американские танки Abrams, сообщил советник главы ДНР. Украина получила их в сентябре 2023 года, США ранее анонсировали поставку 31 такой машины

Танк Abrams (Фото: Cpl. Austin Riel / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российские военнослужащие впервые зафиксировали появление танков Abrams американского производства под Авдеевкой, передает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

«Наши бойцы зафиксировали появление Abrams. Это впервые. Направление — северо-западнее Авдеевки», — заявил он.

Кимаковский добавил, что на авдеевском направлении украинская армия наращивает применение беспилотной авиации.

Авдеевка — город в Донецкой области, расположенный в 10 км к северу от Донецка. По состоянию на начало 2022 года там проживали 31,7 тыс. человек.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский объявил о начале вывода войск из Авдеевки и переходе к обороне «на более выгодных рубежах» в ночь на 17 февраля. Президент Владимир Зеленский объяснил это решение риском оказаться в окружении и необходимостью сохранить жизни солдат.

К вечеру того же дня министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии этого города. По его словам, «только отдельным разрозненным формированиям» удалось покинуть Авдеевку.

Украина получила первые танки Abrams в конце сентября 2023 года. По словам Зеленского, их количество было недостаточным для того, чтобы сыграть важную роль в ходе боевых действий. США анонсировали поставку 31 M1 Abrams в январе 2023 года.

Во время боев за Авдеевку Украина потеряла одну бронемашину на базе Abrams — M1150 Assault Breacher, писал Forbes. По данным издания, в конце 2023 года США тайно передали Киеву как минимум одну такую машину, официально о поставке не сообщалось.

В Кремле, комментируя планы о поставках Украине Abrams, называли танки «серьезным оружием», но которое, как и другая западная техника, будет «гореть за милую душу». Российская сторона осуждает помощь Запада Киеву, считая, что это затянет конфликт и не изменит его результатов.