Нуланд заявила о возвращении в экономику США выделяемых Украине средств

Нуланд отметила, что большая часть средств, которые США выделяют на помощь Украине, расходуются в самих Соединенных Штатах на производство вооружений. Блинкен ранее тоже говорил, что таким образом тратится 90% выделяемых средств

Виктория Нуланд (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

Средства, которые США выделяют на помощь Украине, возвращаются в американскую экономику, рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью CNN.



«Мы должны помнить, что основная масса этих денег возвращается прямо в американскую экономику для производства оружия, включая хорошо оплачиваемые рабочие места в 40 штатах», — заявила Нуланд.

Ранее о том, что выделяемые Украине средства тратятся внутри США, говорил госсекретарь Энтони Блинкен. Он отмечал, что в экономике страны было израсходовано 90% от направленных Киеву средств (об этом Блинкен говорил в декабре и оценивал объем выделенной помощи в $70 млрд). Как заметил глава Госдепа, это принесло выгоду местному бизнесу и рабочим и помогло укрепить оборонно-промышленную базу США.

По данным немецкого Кильского института, который отслеживает объемы выделяемой Киеву поддержки, Вашингтон с 24 января 2022-го по 15 января 2024-го выделил финансирование в размере €67,65 млрд ($73,2 млрд). Из них на военную помощь пошло €42,2 млрд ($45,7 млрд).

США с осени не могут согласовать новое финансирование для Украины. 13 февраля сенат (в нем большинство у демократов) принял билль, предусматривающий выделение $60 млрд на военную помощь Украине (общий размер пакета — $95 млрд, остальные средства пойдут Израилю и Тайваню). Но палата представителей, где большинство у республиканцев, выступила против законопроекта, к тому же, до 28 февраля она ушла на перерыв.

Республиканцы отказываются согласовывать финансирование, которое не предусматривает выделение средств для обеспечения безопасности границ США. Некоторые члены палаты представителей предлагают свой вариант законопроекта о помощи Украине, согласно которому она получит $47,69 млрд,



Россия выступает против западной поддержки Украины. Президент Владимир Путин отмечал, что «по большому счету украинская экономика без внешней подпитки» не может существовать. «То же самое касается системы обороны», — указывал глава государства.