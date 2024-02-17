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Военная операция на Украине ,  
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Украина начала вывод войск из Авдеевки

Главком ВСУ Сырский: украинские войска уходят из Авдеевки
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ переходят к обороне «на более выгодных рубежах», сообщил главком Сырский. Его предшественник Залужный еще в декабре допускал вывод войск из Авдеевки, но Зеленский был против. Путин называл город одним из важнейших направлений
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки и «переходе к обороне на более выгодных рубежах».

Решение принято «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки», и чтобы не допустить окружения военнослужащих. «Принимаем меры по стабилизации ситуации и удержанию позиций», — написал он в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил в своем телеграм-канале, что подразделения вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. «Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах», — написал он.

В ВСУ сообщили о попадании нескольких солдат в плен в Авдеевке
Политика
Фото:Alexander Ermochenko / Reuters

Авдеевка находится примерно в 10 км к северо-западу от Донецка, на начало 2022 года ее население составляло 31,7 тыс. человек. Ожесточенные бои за город шли с прошлого октября, но в последние недели они стали еще интенсивнее, писала Financial Times. Издание назвало населенный пункт «воротами в Донецк».

Президент России Владимир Путин 31 января назвал Авдеевку одним из важнейших направлений, где идут боевые действия. Несколько дней спустя украинские власти сообщили о заходе российских сил в Авдеевку и боях на улицах города. 15 февраля корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что на севере города «уже развевается российский флаг»; аналитик Bild Юлиан Рёпке в тот же день написал, что российский флаг установлен на месте, где президент Украины Владимир Зеленский сделал фото у въезда в Авдеевку в конце декабря.

После этого в ВСУ сообщили о переброске в Авдеевку резервов и тяжелой обстановке в городе, а также попадании нескольких украинских военных в плен. Представитель Белого дома США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон получил от Киева сигналы о критической ситуации в Авдеевке и связал сложившуюся ситуацию с нехваткой артиллерийских снарядов у ВСУ.

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Бывший главком ВСУ Валерий Залужный (его отправили в отставку 8 февраля) еще в декабре допускал вывод украинских войск из Авдеевки. Он призывал не устраивать «шоу или скорбь» вокруг населенного пункта и подчеркивал, что военные действия «подчиняются своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам». По данным Bild, эта тема стала одной из причин разногласий Залужного с Зеленским, который выступал против отступления из Авдеевки.

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Авдеевка Александр Сырский ВСУ Военная операция на Украине
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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