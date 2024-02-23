Forbes узнал о потере Украиной бронемашины на базе Abrams в Авдеевке

По данным Forbes, США в конце 2023 года тайно передали Украине как минимум одну бронемашину M1150 Assault Breacher, официально о поставке не сообщалось

Украинские военные во время боев за Авдеевку потеряли американскую бронированную машину разминирования M1150 Assault Breacher, сообщает Forbes.

Издание ссылается на видео, снятое с беспилотника, которое на этой неделе распространилось в интернете. На нем показано, как машину поражает боеприпас; предположительно, она получила серьезные повреждения либо была уничтожена.

Это первая подтвержденная потеря Assault Breacher, отмечает Forbes, называя ее «особенно болезненной» для украинской армии. По данным издания, США в конце прошлого года тайно передали Украине как минимум одну такую машину, официально о поставке не сообщалось. Снимок с этой машиной был опубликован в фотогалерее на сайте президента Владимира Зеленского, отмечает Liga.net.

Assault Breacher — 55-тонная бронемашина на базе танка М1 Abrams, принятая на вооружение в США в 2009 году. В основной комплектации она оборудована минным тралом и двумя пусковыми установками M58 MICLIC, которые способны создавать проходы в минных полях. Стоимость машины Forbes оценил в $4 млн. Издание отмечало, что до начала полномасштабных боев в феврале 2022 года у Украины были подобные машины советского производства, затем она получила финскую, норвежскую и южнокорейскую технику.

В ночь на 17 февраля Киев объявил о начале вывода войск из Авдеевки, объяснив это угрозой окружения и необходимостью сохранить жизни людей. Вечером того же дня министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии города под полный контроль. По словам министра, операцию провели при минимальных потерях российской стороны; потери Украины ведомство оценило в 1,5 тыс. человек.