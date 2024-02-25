Кто претендует на пост президента США. Инфографика

Как развивается борьба за выдвижение в кандидаты в президенты США — в инфографике РБК

Республиканцы

Предварительные выборы, в ходе которых должен быть определен кандидат в президенты США от Республиканской партии, прошли уже в пяти субъектах США: штатах Айова, Нью-Гемпшир и Невада, на Виргинских островах, а также в Южной Каролине.

По итогам праймериз и кокусов лидирует экс-президент Дональд Трамп, заручившийся поддержкой уже 107 делегатов из 1215 необходимых. Вторую строчку занимает бывший постпред США при ООН Никки Хейли — у нее есть голоса 20 делегатов.

Из-за разногласий между властями Невады и руководством Республиканской партии в штате прошли и праймериз, и кокусы — голоса делегатов разыгрывались только на последних. Избирательный штаб Хейли отказался платить взнос в $55 тыс. «организации Трампа ради участия в процессе, который сфальсифицирован в пользу Трампа». Тем самым политик лишилась возможности побороться за 26 голосов делегатов, разыгрывавшихся в Неваде. Впрочем, даже на необязательных праймериз штата Хейли показала плохой результат, уступив графе «против всех».

Во внутрипартийных выборах также участвует пастор из Техаса Райан Бинкли. Не сумев заручиться поддержкой ни одного делегата, Бинкли тем не менее планирует участвовать в следующих праймериз, которые пройдут 24 февраля в штате Южная Каролина.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Чьи имена будут в бюллетенях, станет ясно к концу марта, когда в двух третях штатов пройдут праймериз и кокусы (форматы выборов кандидатов в президенты). Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15–18 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин), а Демократическая — 18–22 августа на съезде в Чикаго (штат Иллинойс). Для того чтобы стать кандидатом от партии, необходимо заручиться поддержкой более половины партийных делегатов, которые будут выбирать кандидата на летнем съезде: для республиканцев это 1215 мандатов, для демократов — 1968.

Президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп будет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года после его победы на первых праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

Демократы

Для демократов праймериз прошли уже в трех штатах: 23 января в Нью-Гэмпшире, 3 февраля в Южной Каролине и 8 феврале в Неваде.

Победу везде одержал Джо Байден: действующий глава государства — главный фаворит внутри Демократической партии. Низкий уровень конкуренции характерен для партии, чей политик занимает Овальный офис и борется за переизбрание.





По итогам праймериз в Нью-Гемпшире, Южной Каролине и Неваде президент США заручился поддержкой 91 делегата из 1968 необходимых. Его единственный остающийся оппонент — член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс — не набрал ни одного голоса делегатов. Еще один претендент на пост президента США, писательница Марианна Уильямсон, выбыла из предвыборной гонки 7 февраля.

Следующие праймериз демократов пройдут в Мичигане 27 февраля. На них будут разыгрываться голоса 117 делегатов.