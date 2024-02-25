 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Кто претендует на пост президента США. Инфографика

Сюжет
Выборы президента США
Как развивается борьба за выдвижение в кандидаты в президенты США — в инфографике РБК

Республиканцы

Предварительные выборы, в ходе которых должен быть определен кандидат в президенты США от Республиканской партии, прошли уже в пяти субъектах США: штатах Айова, Нью-Гемпшир и Невада, на Виргинских островах, а также в Южной Каролине.

По итогам праймериз и кокусов лидирует экс-президент Дональд Трамп, заручившийся поддержкой уже 107 делегатов из 1215 необходимых. Вторую строчку занимает бывший постпред США при ООН Никки Хейли — у нее есть голоса 20 делегатов.

Дональд Трамп разгромил Никки Хейли в ее «домашнем» штате
Политика
Фото:Sam Wolfe / Reuters

Из-за разногласий между властями Невады и руководством Республиканской партии в штате прошли и праймериз, и кокусы — голоса делегатов разыгрывались только на последних. Избирательный штаб Хейли отказался платить взнос в $55 тыс. «организации Трампа ради участия в процессе, который сфальсифицирован в пользу Трампа». Тем самым политик лишилась возможности побороться за 26 голосов делегатов, разыгрывавшихся в Неваде. Впрочем, даже на необязательных праймериз штата Хейли показала плохой результат, уступив графе «против всех».

Кто претендует на пост президента США. Инфографика
Кто претендует на пост президента США. Инфографика

Во внутрипартийных выборах также участвует пастор из Техаса Райан Бинкли. Не сумев заручиться поддержкой ни одного делегата, Бинкли тем не менее планирует участвовать в следующих праймериз, которые пройдут 24 февраля в штате Южная Каролина.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Чьи имена будут в бюллетенях, станет ясно к концу марта, когда в двух третях штатов пройдут праймериз и кокусы (форматы выборов кандидатов в президенты).

Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15–18 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин), а Демократическая — 18–22 августа на съезде в Чикаго (штат Иллинойс).

Для того чтобы стать кандидатом от партии, необходимо заручиться поддержкой более половины партийных делегатов, которые будут выбирать кандидата на летнем съезде: для республиканцев это 1215 мандатов, для демократов — 1968.

Президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп будет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года после его победы на первых праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

Демократы

Для демократов праймериз прошли уже в трех штатах: 23 января в Нью-Гэмпшире, 3 февраля в Южной Каролине и 8 феврале в Неваде.

Победу везде одержал Джо Байден: действующий глава государства — главный фаворит внутри Демократической партии. Низкий уровень конкуренции характерен для партии, чей политик занимает Овальный офис и борется за переизбрание.

Кто претендует на пост президента США. Инфографика
Кто претендует на пост президента США. Инфографика

По итогам праймериз в Нью-Гемпшире, Южной Каролине и Неваде президент США заручился поддержкой 91 делегата из 1968 необходимых. Его единственный остающийся оппонент — член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс — не набрал ни одного голоса делегатов. Еще один претендент на пост президента США, писательница Марианна Уильямсон, выбыла из предвыборной гонки 7 февраля.

Следующие праймериз демократов пройдут в Мичигане 27 февраля. На них будут разыгрываться голоса 117 делегатов.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Светлана Прохорова
Республиканская партия Демократическая партия США выборы президента Дональд Трамп Джо Байден праймериз
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Дональд Трамп победил на первых президентских праймериз
Политика
Трамп заявил о гордости за свою победу на праймериз в Нью-Гэмпшире
Политика
Байден признал Трампа кандидатом в президенты и предупредил об угрозе США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Российские военные отразили семь контратак ВСУ в ДНР Политика, 13:44
Слуцкий выиграл первый трофей с клубом «Шанхай Шэньхуа» Спорт, 13:39
Зеленский пообещал не использовать оружие Запада для ударов по России Политика, 13:36
Не в ущерб качеству: новостройки, которые будут готовы раньше срока РБК и ПИК, 13:26
Лукашенко предупредил о сочтенных днях Украины Политика, 13:17
Футболиста «Бордо» прооперировали после полученной в матче травмы головы Спорт, 13:15
Умер актер и лауреат «Золотой маски» Владимир Гуляев Общество, 13:03
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Путин поручил определиться с условиями выступления россиян на Олимпиаде Спорт, 12:54
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 12:41
Офис Зеленского заявил о стремлении получить приглашение в НАТО в июле Политика, 12:35
«Зенит» показал худший трансферный баланс в РПЛ за пять лет Спорт, 12:25
Лукашенко заявил, что ОДКБ «не рухнет» без Армении Политика, 12:23
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 12:20
Кто претендует на пост президента США. Инфографика Политика, 12:18