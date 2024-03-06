Трамп стал лидером на праймериз в 12 штатах в «супервторник»

Экс-президент США подошел еще ближе к выдвижению на президентские выборы в качестве единого кандидата от Республиканской партии. Его главный оппонент, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, может сняться с выборов

Экс-президент США Дональд Трамп лидирует на президентских праймериз сразу в 12 штатах, сообщает Associated Press. «Супервторник», который в этом году выпал на 5 марта, — важнейший день внутрипартийных выборов, в ходе которых сторонники Республиканской и Демократической партий голосуют за претендентов, которых хотят выдвинуть в кандидаты на пост президента США.

Праймериз и кокусы республиканцев прошли в 15 штатах: Алабаме, Аляске, Арканзасе, Вермонте, Виргинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте. Разыгрывалось в общей сложности 865 голосов делегатов — или около трети от их общего числа, 2429.

Единственным соперником Дональда Трампа была бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Еще до «супервторника» экс-президент уверенно лидировал в борьбе за право представлять Республиканскую партию на президентских выборах, набрав 273 голоса делегата. У Хейли было почти в шесть раз меньше — 43 голоса.

Первичные данные с избирательных участков свидетельствуют о том, что Трамп лидирует в Алабаме, Арканзасе, Виргинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси и Техасе.

В Калифорнии, которая обладает самым большим числом делегатов (169), Трамп предварительно набирает свыше 70% голосов. В другом ключевом штате, Техасе (161 делегат), экс-президент получил около 78% голосов. Никки Хейли удалось одержать победу всего в одном штате — Вермонте. Подсчет голосов в Аляске и Юте еще не начался.

По промежуточным прогнозам CNN, Трамп предварительно набирает не менее 893 голосов делегатов. Хейли же заручилась поддержкой около 66 делегатов. Оба показателя продолжат расти по мере подсчета бюллетеней. По итогам «супервторника» Трамп не получит «магическое число» в 1215 делегатов, необходимое для формального выдвижения на пост президента, но с высокой долей вероятности это произойдет уже 12 или 19 марта, когда запланированы внутрипартийные выборы еще в нескольких крупных штатах.

Власти двух из 15 штатов, где 5 марта проходило голосование, Колорадо и Мэна, пытались добиться исключения Дональда Трампа из бюллетеней. Чиновники объясняли это тем, что экс-президент был причастен к штурму Капитолия 6 января, и ссылались на третий раздел 14-й поправки к Конституции США, согласно которому на высший пост не могут претендовать те, кто «участвовали в мятеже или восстании» после того, как дали клятву поддерживать Основной закон страны. Однако накануне «супервторника» Верховный суд встал на сторону экс-президента и постановил, что решение о снятии того или иного кандидата с выборов может принимать лишь конгресс США.

Главной интригой «супервторника» остается то, снимется ли теперь Никки Хейли или все же останется в гонке, отмечает The New York Times. Издание перечисляет три пути, которыми может пойти Никки Хейли после 5 марта. Первый вариант — сняться с выборов и одобрить кандидатуру Дональда Трампа, как уже поступили другие республиканские кандидаты, выбывшие из гонки. Хейли также может снять свою кандидатуру, но при этом не одобрить выдвижение Трампа на президентский пост. Еще одна опция — продолжить гонку уже в качестве независимого кандидата, однако пока сама политик исключала такую возможность.

Праймериз республиканцев продлятся до начала июня. А 15–18 июля в Милуоки (штат Висконсин) пройдет национальная конвенция Республиканской партии, в ходе которой 2429 делегатов, представляющих все штаты и островные территории США, выдвинут единого кандидата на президентские выборы. Общенациональное голосование на президентских выборах пройдет 5 ноября. На 17 декабря запланировано голосование коллегии выборщиков, результаты которого утвердит конгресс США 6 января 2025 года. Новый президент вступит в должность 20 января.