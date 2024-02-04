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Выборы президента США ,  
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Байден сделал первый шаг к переизбранию президентом США

Джо Байден победил на первых официальных праймериз демократов в Южной Каролине
Сюжет
Выборы президента США
Президент США Джо Байден одержал уверенную победу на первых официальных праймериз демократов в штате Южная Каролина. Действующий глава государства набрал около 97% голосов
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Джо Байден сделал первый шаг на пути к своему переизбранию, одержав победу на праймериз в Южной Каролине. Действующий глава набрал около 97% голосов, сообщает The Associated Press.

Его оппоненты — член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс и писательница Марианна Уильямсон — не смогли преодолеть отметку в 2%. Низкий уровень конкуренции характерен для партии, чей политик занимает Овальный офис и борется за переизбрание.

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В Южной Каролине разыгрываются голоса 55 делегатов, они будут распределены между политиками пропорционально по завершению подсчета бюллетеней. Для формального выдвижения своей кандидатуры в президенты на партийном съезде, который пройдет в Чикаго 18-22 августа, Байдену нужно получить по меньшей мере голоса 1,969 делегатов.

23 января состоялись праймериз в Нью-Гемпшире, где Байден также одержал победу, набрав 63,9% голосов. Однако Национальный комитет Демократической партии лишил штат делегатов после того, как местные власти отказались перенести голосование на более поздние даты с тем, что чтобы первым мероприятием электорального календаря демократов стали праймериз в Южной Каролине, чье население отличается большим этническим и расовым разнообразием. Кроме того, именно с этого штата началось победное шествие Байдена к своему избранию на первый президентский срок в 2020 году.

Дональд Трамп победил на первых президентских праймериз
Политика
Дональд Трамп (в центре)

Правительство Нью-Гемпшира не пошло на уступки, сославшись на местный закон от 1975 года, согласно которому праймериз в штате должны проводиться минимум на неделю раньше, чем в остальных субъектах США. По этой причине имя Байдена отсутствовало в бюллетенях, но его сторонники призвали избирателей от руки вписать имя президента в бюллетень (Нью-Гэмпшир — один из семи штатов США, где голоса за вписанных кандидатов засчитываются).

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Таким образом, праймериз в Южной Каролине 3 февраля стали первыми, где разыгрывались реальные голоса делегатов.

Что такое кокусы и праймериз

Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись по головам или поднятым рукам. Праймериз же организованы правительствами штатов, и при голосовании используются урны и бюллетени.

По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на партийных съездах, которые обе партии проведут летом. Для выдвижения в кандидаты одному из претендентов необходимо заручиться поддержкой более чем половины делегатов.

Праймериз республиканцев в Южной Каролине пройдут 24 февраля. К настоящему моменту лидером в борьбе за право представлять партию на президентских выборах остается экс-президент США Дональд Трамп, набравший пока 32 голоса делегатов. Его основной конкурент — бывший постпред США при ООН Никки Хейли — получила почти вдвое меньше, всего 17 голосов. Для формального выдвижения в кандидаты в президенты одному из претендентов необходимо набрать 1,215 голосов.

Ближайшим решающим событием в президентской гонке станет 5 марта, так называемый супервторник, когда праймериз и кокусы пройдут сразу в 16 штатах и островных территориях США.

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Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

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