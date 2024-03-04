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Выборы президента США ,  
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Никки Хейли одержала первую победу в праймериз в Вашингтоне

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли победила на праймериз в Вашингтоне
Сюжет
Выборы президента США
Главный соперник Дональда Трампа в борьбе заправо представлять Республиканскую партию на президентских выборах одержала свою первую победу на праймериз в американской столице. Никки Хейли получила голоса всех 19 делегатов.
Никки Хейли
Никки Хейли (Фото: Randall Hill / Reuters)

Никки Хейли, бывший постпред США при ООН и основной конкурент экс-президента Дональда Трампа, одержала свою первую победу в президентских праймериз, сообщает The New York Times. Голосование прошло в американской столице Вашингтоне (официальное название — округ Колумбия, не путать со штатом Вашингтон).

По итогам подсчета 100% голосов Хейли набрала 62,8%, Трамп — 33,3%. Оставшиеся голоса распределились между бизнесменом из Флориды и майором ВВС США в запасе Дэвидом Штукенбергом, а также выбывшимии из гонки, но оставшимися в бюллетенях Райаном Бинкли, Дугом Бергамом, Крисом Кристи, Роном Десантисом и Вивеком Рамасвами.

Перед голосованием Associated Press называла праймериз в Вашингтоне «лучшим шансом» Хейли на победу. До этого политик одержала победу лишь на праймериз республиканцев в Неваде. Однако она никак не повлияла на процедуру выдвижения в кандидаты на пост президента — необходимые для этого голоса разыгрывались на проводившихся параллельно кокусах, в которых Хейли сознательно решила не участвовать.

Что такое кокусы и праймериз

Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись по головам или поднятым рукам. Праймериз же организованы правительствами штатов, и при голосовании используются урны и бюллетени.

По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на партийных съездах, которые обе партии проведут летом. Для выдвижения одному из претендентов необходимо заручиться поддержкой более чем половины делегатов: демократам — 1968, республиканцам — 1215.

На праймериз в Вашингтоне разыгрывались голоса 19 делегатов, которые примут участие в июльском съезде республиканцев и выберут официального кандидата от партии на пост президента. В округе Колумбия действует правило «победитель получает все»: кандидат, набравший более 50% голосов простых избирателей, получает голоса всех 19 делегатов.

В 2020 году, когда Трамп боролся за переизбрание, у него практически не было оппозиции внутри партии, поэтому он с легкостью одержал победу в Вашингтоне. А вот во время кампании 2016 года политик финишировал лишь третьим, набрав всего 13,8% голосов.

Трамп победил на голосовании в трех штатах
Политика
Дональд Трамп

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Накануне голосования предвыборный штаб Трампа пригрозил вашингтонским лоббистам последствиями в случае, если они не явятся на избирательные участки. «Если вы не утруждаете себя голосованием, то и не утруждайте себя звонками нам (в случае избрания Трампа президентом)», — заявил Politico один из членов команды политика на условиях анонимности.

В ходе предвыборного митинга в Северной Каролине Никки Хейли отдельно коснулась этого заявления. «Так выборы не выигрываю. Кандидаты должны убеждать людей присоединиться к ним, а не угрожать им и не выгонять из своего клуба. Разве такого мы хотим от лидера? Большинство избирателей скажут вам «нет», с них достаточно», — заявила она репортерам.

Победа на праймериз в Вашингтоне стала первым важным достижением бывшего постпреда США. Между тем, Дональд Трамп выиграл праймериз уже в семи штатах и одной островной территории США, в том числе в «домашнем» штате Никки Хейли — Южной Каролине, где она была губернатором с 2011 по 2017 годы.

Трамп одержал решительную победу в штате, где в 2020-м проиграл Байдену
Политика
Дональд Трамп

В «супервторник» 5 марта республиканцы проведут праймериз сразу в 15 штатах и на одной островной территории США: Алабаме, Аляске, Американском Самоа, Арканзасе, Вермонте, Виргинии, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Миннесоте, Массачусетсе, Оклахоме, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе и Юте. Кандидаты сразятся сразу за 874 голоса делегатов.

Несмотря на скромные успехи, Хейли категорически отказывается сниматься с праймериз «до тех пор, пока они остаются конкурентными». «В «супервторник» мы постараемся быть конкурентоспособными. Я надеюсь, мы сможем продвинуться вперед», — рассказала она журналистам.

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выборы президента США Республиканская партия Дональд Трамп Никки Хейли праймериз
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