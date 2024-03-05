Как проходят президентские выборы в США

Как устроены президентские выборы в США и что происходит в «супервторник»

Из каких этапов состоят выборы президента США, почему победу может одержать кандидат, получивший меньшую поддержку избирателей, и что происходит в «супервторник» — в материале РБК

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5 ноября 2024 года в США пройдут 60-е по счету президентские выборы. Все, что необходимо о знать о предстоящем голосовании, его этапах, возможностях партий и кандидатов — в материале РБК.

Кто может баллотироваться в президенты США?

Выдвинуться на пост президента может лишь гражданин США, родившийся на территории страны и проживающий в ней не менее 14 лет, а также достигший на момент голосования 35-летнего возраста. Такие же требования предъявляются и к кандидату в вице-президенты США.

Как и кем финансируется президентская кампания?

Кандидаты в президенты вправе использовать различные источники для финансирования своих кампаний, в том числе:

собственные средства кандидата;

пожертвования доноров — как физических, так и юридических лиц;

партийные фонды, которыми распоряжаются партийные комитеты;

средства, собранные комитетами по политической активности (PAC) — независимыми организациями, которые могут быть учреждены корпорациями, профсоюзами или политиками и которые централизованно собирают пожертвования для поддержки одного или нескольких кандидатов, а также для контрпропаганды.

В отношении PAC действуют жесткие ограничения: например, если они созданы для поддержки нескольких кандидатов, то могут потратить на поддержку каждого не более $5 тыс. за кампанию (или не более $15 тыс. на нужды партийного комитета). Если это PAC в поддержку одного кандидата, то суммы лимиты составляют $2,6 тыс. и $32,4 тыс., соответственно.

Существуют также суперкомитеты по политической активности (Super PAC), которые играют существенную роль в кампаниях, — в отличие от традиционных PAC, они могут собирать и расходовать неограниченное количество средств. При этом им запрещено напрямую координировать свои действия с предвыборными штабами, а также жертвовать средства на их нужды.

Можно ли баллотироваться как независимый кандидат и что для этого нужно?

С 1853 года президентами США становились кандидаты либо от Республиканской, либо от Демократической партии. Однако на высший пост могут баллотироваться и независимые кандидаты либо кандидаты, представляющие более мелкие партии. Чтобы оказаться в бюллетенях, им необходимо заполнить специальные декларации и заявления, а также собрать подписи в свою поддержку в каждом штате.

В 2024 году на президентский пост претендуют следующие кандидаты, не представляющие две основные партии страны:

политик и радиоведущий Роберт Кеннеди-младший (независимый кандидат);

профессор философии и политический активист Корнел Уэст (независимый кандидат);

врач Джилл Стайн (Партия зеленых).

Что такое праймериз и кокусы? Чем они отличаются?

Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись по головам или поднятым рукам. Праймериз же организованы правительствами штатов, и при голосовании используются традиционные урны и бюллетени.

По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на партийных конвенциях (съездах), которые обе партии проведут летом. Для выдвижения в кандидаты от партии претенденту необходимо заручиться поддержкой более чем половины делегатов: для республиканцев это 1215 голосов, для демократов — 1968.

Что происходит в «супервторник»?

«Супервторник» — один из вторников в феврале или начале марта, когда внутрипартийные выборы проходят сразу в большом числе штатов, то есть на кону решающее число голосов делегатов.

Этот политический феномен возник еще в 1980-х годах, когда власти и партийные комитеты ряда штатов решили перенести свои праймериз и кокусы на более ранние даты, чтобы увеличить свое влияние на избирательный процесс, ведь чем раньше проходит голосование, тем больший импульс оно может придать кампании того или иного кандидата.

Например, победа считавшего «андердогом» (претендентом с низкими шансами на победу) Барака Обамы в Айове помогла ему обойти Хиллари Клинтон в гонке за право представлять Демократическую партию США на выборах 2008 года. В 2024 году, напротив, губернатор Флориды Рон Десантис, которого называли одним из самых сильных соперников Дональда Трампа, был вынужден сняться с выборов после поражения на самых первых кокусах в Айове, где разыгрывалось всего 2% от общего числа голосов делегатов.

В этом году «супервторник» пройдет 5 марта. Праймериз и кокусы пройдут в 15 штатах и одной островной территории США — Алабаме, Аляске, Американском Самоа, Арканзасе, Вермонте, Виргинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте. Тогда же будут подведены итоги голосования по почте в кокусах демократов в Айове.

Когда партии определятся с окончательными кандидатами в президенты?

Демократическая и Республиканская партии формально выдвинут своих кандидатов на национальных конвенциях (съездах). У республиканцев она пройдет в Милуоки (штат Висконсин) 15-18 июля. У демократов — в Чикаго (штат Иллинойс) 18-22 августа.

Когда и как определяются кандидаты в вице-президенты?

Как правило, претенденты на пост президента определяются со своим «вторым номером» весной. Сначала они составляют список наиболее перспективных кандидатов на эту роль: политикам важно найти не просто единомышленника, но кого-то, кто хорошо бы дополнял их в качестве вице-президента или даже перекрывал их собственные недостатки.

Например, Барака Обаму критиковали за скромный опыт законотворческой работы — до избрания президентом он проработал в конгрессе США всего 3 года. Поэтому на выборах 2008 года он выбрал своим «вторым номером» Джо Байдена с 36-летним опытом работы в сенате.

Затем предвыборный штаб приступает к тщательной проверке каждого из претендентов на пост вице-президента: важно убедиться, что в ходе предвыборной гонки не всплывет какой-то неприятный факт из его биографии, способный навредить всей кампании. После кандидат в президенты встречается с фаворитом и предлагает ему стать своим «вторым номером».

Действующий президент США, претендующий на переизбрание, зачастую делает выбор в пользу текущего вице-президента, но бывают и исключения: так, своих вице-президентов меняли Франклин Рузвельт, Джеймс Мэдисон и Томас Джефферсон.

Что будет, если кандидата в президенты приговорят к тюремному сроку?

Он по-прежнему сможет участвовать в президентских выборах — это не возбраняется законом. В конституции США содержатся только требования к возрасту, месту рождения и месту проживания кандидата в президенты, а вот про наличие или отсутствие судимостей в ней ничего не говорится. Более того, в истории США уже был прецедент: в 1920 году лидер Социалистической партии Юджин Дебс вел предвыборную кампанию, находясь в тюрьме.

Что касается Дональда Трампа, то в его случае необходимо сделать важную оговорку, экс-президента среди прочего обвиняют в организации штурма Капитолия 6 января 2021 года. А согласно третьему разделу 14-й поправки к конституции США, на высший пост не могут претендовать люди, которые «участвовали в мятеже или восстании» после того, как дали клятву поддерживать основной закон страны. Именно на этом положении были основаны иски, поданные активистами в окружные суды различных штатов и требующие исключить Трампа из бюллетеней праймериз. Однако финальное слово в этом вопросе — за Верховным судом США, а он встал на сторону экс-президента.

Что будет, если один из кандидатов умрет или снимется с президентской гонки?

Очень многое зависит от времени, когда это произойдет. Например, если подобное случится во время праймериз, то борьба за выдвижение от партии в теории продолжится между оставшимися кандидатами. При этом сроки регистрации кандидатов для включения в бюллетени истекли в подавляющем большинстве штатов еще к февралю, поэтому новые претенденты не смогут присоединиться к президентской гонке на этом этапе.

Если лидирующий кандидат той или иной партии снимется с выборов после праймериз, но до или во время партийного съезда, то вопрос о выдвижении другого претендента будет обсуждаться непосредственно на съезде. Если же с выборов снимется уже утвержденный партией кандидат, но произойдет это до всеобщего голосования, то национальные комитеты партий могут созвать внеочередную конвенцию для поисков замены.

Еще один форс-мажорный вариант — смерть или недееспособность кандидата в период между днем общенационального голосования и встречей коллегии выборщиков. В таком случае выборщики в теории могут проголосовать за других кандидатов — законодательство ряда штатов позволяет им проголосовать не за того политика, за которым они «закреплены»; в остальных штатах местные законодательные органы должны принять на этот случай соответствующие решения.

Подобный прецедент имел место в 1872 году: тогда кандидат от Демократической партии Гораций Грили умер еще до встречи коллегии выборщиков. На борьбу за Белый дом эта ситуация не сильно влияла — на выборах уверенно лидировал действующий президент Улисс Грант. Однако возникла дилемма: что делать с 66 голосами выборщиков, которые предназначались Грили? Почти все они в итоге проголосовали за четырех других кандидатов, а три голоса, отданные за умершего кандидата, конгресс не учел.

Если же избранный президент США скончается или станет недееспособным до своего вступления в должность, то его место займет избранный вице-президент. Серая зона — ситуация, когда кандидат в президенты умирает в период между голосованием коллегии выборщиков и подсчетом их голосов. Поскольку он может считаться избранным президентом лишь после утверждения конгрессом результатов голосования выборщиков, то и правило, согласно которому его место занимает избранный вице-президент, здесь не действует.

Как проходит финальная часть президентских выборов?

Президентские выборы в США непрямые и проходят в два этапа. На первом этапе — в этом году 5 ноября — проходит общенациональные выборы, в которых могут принять все зарегистрированные избиратели, которыми могут быть граждане США, достигшие 18-летнего возраста. В некоторых штатах правом голоса могут не обладать люди, отбывающие тюремное наказание или страдающие от психического заболевания.

Голосование осуществляется лично на избирательном участке или по почте — причем в обоих случаях это можно сделать как в день общенационального голосования, так и заранее (например, в связи с предстоящей заграничной поездкой или по причине болезни).

Кто и как считает голоса избирателей?

Подсчет голосов осуществляется местными избиркомами в каждом избирательном округе (сейчас в США их 3143). В подавляющем большинстве случаев (около 70%) избиратели заполняют бюллетени от руки; после вскрытия урн сотрудники избиркомов проверяют их вручную, в том числе на наличие повреждений.

В случае с голосованием по почте членам комиссий также надо проверить, был ли проголосовавший зарегистрированным избирателем, не проголосовал ли он уже другим способом и соответствует ли подпись на конверте той, что указана в базе данных. После проводится подсчет бюллетеней при помощи специальных сканеров и/или вручную. На всех этапах этого процесса, как правило, присутствуют наблюдатели от Демократической и Республиканской партий.

Кто такие выборщики и что они решают?

Голосование коллегии выборщиков — следующий этап президентских выборов после голосования избирателей. Всего в коллегии 538 выборщиков, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбия (официальное название столицы США Вашингтона). Как правило, это члены Демократической и Республиканской партии — партийные активисты, бывшие политики и сторонники одного из кандидатов. При этом выборщиками не могут быть конгрессмены и лица, занимающее правительственную должность.

Список потенциальных выборщиков утверждается партийным руководством каждого из штатов еще до всеобщего голосования. В 48 из 50 штатов и в округе Колумбия действует правило «победитель получает все»: кандидат, набравший больше голосов избирателей в таком штате, получает все голоса выборщиков. Исключение составляют Небраска и Мэн — там выборщики распределяются пропорционально числу голосов, набранных кандидатом.

Выборщики голосуют в своих штатах (в 2024 году голосование запланировано на 17 декабря), после чего их голоса передаются в Вашингтон. 6 января 2025 года члены конгресса США соберутся для их подсчета. Результаты голосования коллегии выборщиков утверждает председатель сената — действующий вице-президент.

В теории не все выборщики обязаны голосовать в соответствии с пожеланиями избирателей — соответствующие правила действуют лишь в 29 из 50 штатов и округе Колумбия. Например, в 2016 году 10 выборщиков проголосовали не за тех кандидатов, за которыми они были закреплены, но на исход выборов это особо не повлияло.

Новым президентом становится кандидат, получивший не менее 270 голосов выборщиков. Если же никому не удалось приблизиться к этой цифре, то Конституцией США предусмотрено голосование в палате представителей: будущему главе государства необходимо заручиться поддержкой по меньшей мере 26 из 50 штатов.

Какие штаты называют колеблющимися и на что они влияют?

Колеблющимися штатами называют те, где Демократическая и Республиканская партия пользуются примерно равной поддержкой, а разрыв между их кандидатами, как правило, минимальный. Иногда их также называют фиолетовыми — по цвету, который получается в результате смешения синего (демократы) и красного (республиканцы).

В 2024 году к колеблющимся штатам относят Аризону (11 выборщиков), Джорджию (16), Мичиган (15), Неваду (6), Пенсильванию (19), Северную Каролину (16) и Висконсин (10). Победа в колеблющихся штатах может иметь решающее значение для кандидата от той или иной партии.

Может ли кандидат набрать большинство голосов избирателей и все равно проиграть?

Да, и такое случалось уже не раз. Например, в 2016 году кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала почти на 3 млн голосов больше, чем ее оппонент из Республиканской партии Дональд Трамп, но президентом так и не стала. Все дело в уже упомянутых выборщиках: Трампу удалось победить в более крупных и «ценных» штатах и заручиться голосами 304 членов коллегии, а Клинтон — лишь 227.

Откуда американские СМИ берут данные о результатах выборов и как они определяют победителя?

В ночь выборов крупные американские СМИ транслируют подсчет голосов в режиме реального времени: цифры они получают либо с официальных сайтов властей округов и штатов, либо от своих корреспондентов на местах (например, у Associated Press они есть практически во всех избиркомах США).

Часто СМИ объявляют о победе того или иного кандидата в каком-то штате еще до официальных властей. Специальные сотрудники (race callers) совместно с аналитиками тщательно изучают поступающие им цифры с мест, анализируют историю и правила голосования в штате или округе и данные экзит-поллов. Таким образом, победитель президентских выборов, как правило, становится известен еще до завершения всех формальных процедур — голосования коллегии выборщиков и утверждения его результатов в сенате.

Когда становятся известны результаты президентских выборов?

Как правило, победитель президентских выборов становится известен в ночь голосования. Однако в 2020 году процесс подсчета голосов затянулся на несколько дней, потому что рекордное число избирателей проголосовали по почте из-за пандемии коронавируса. Сотрудникам избиркомов пришлось вручную проверять почтовую марку, вскрывать конверт, разворачивать бюллетень и верифицировать подпись избирателя — все это потребовало дополнительного времени.

Как можно оспорить результаты выборов?

Кандидаты в президенты, не согласные с итогами голосования, могут запросить пересчет голосов на определенных избирательных участках и округах, а также обжаловать результаты выборов в суде — поводом могут послужить подозрения в махинациях, нарушениях избирательного права и ошибке при подсчете голосов. Иски или пересчеты голосов редко венчаются успехом, но прецеденты были.

В 2008 году победителем на выборах сенатора от Миннесоты был объявлен кандидат-республиканец, однако его отрыв был настолько минимальным, что автоматически была запущена процедура пересчета голосов. По ее завершении победу присудили демократу — кандидат Республиканской партии пытался оспорить итоги пересчета в Верховном суде США, но судьи встали на сторону его оппонента.

Когда новый президент вступит в должность?

Инаугурация нового президента США традиционно проходит 20 января (за исключением случаев, когда оно выпадает на воскресенье — в таком случае церемония переносится на 21-е число). Во время транзитного периода избранный президент США активно готовится к вступлению в должность: подбирает кандидатов на ключевые позиции в новой администрации и прорабатывает свои первые политические шаги на высшем посту.