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Выборы президента США ,  
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Кокусы-покусы: что вы знаете о выборах президента США. Тест

Сюжет
Выборы президента США
5 ноября в США пройдут 60-е по счету президентские выборы. И Трамп, и Байден участвуют в гонке. Пройдите тест и проверьте, насколько хорошо вы знаете, как устроены выборы в США
Фото: Sean Rayford / Getty Images

От кандидата до президента

Как американцы выбирают себе президента?

Начать
Фото: Sean Rayford / Getty Images
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Что не является требованием к кандидату в президенты США?

Фото: Jon Cherry / Getty Images
Фото: Jon Cherry / Getty Images
Американское гражданство

Президентом может стать лишь гражданин США не младше 35 лет, родившийся на территории страны и проживающий в ней не менее 14 лет. А вот про наличие судимостей в конституции США нет ни слова

Родился на территории США

Президентом может стать лишь гражданин США не младше 35 лет, родившийся на территории страны и проживающий в ней не менее 14 лет. А вот про наличие судимостей в конституции США нет ни слова

Отсутствие судимостей

Президентом может стать лишь гражданин США не младше 35 лет, родившийся на территории страны и проживающий в ней не менее 14 лет. А вот про наличие судимостей в конституции США нет ни слова

Старше 35 лет

Президентом может стать лишь гражданин США не младше 35 лет, родившийся на территории страны и проживающий в ней не менее 14 лет. А вот про наличие судимостей в конституции США нет ни слова

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Как партии решают, какого кандидата выдвинуть на пост президента?

Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images
После серии теледебатов между претендентами

Сначала во всех штатах проходят внутрипартийные выборы, где голосуют рядовые избиратели. По их итогам каждый претендент получает поддержку определенного числа делегатов штата — они уже голосуют на партийном съезде за выдвижение кандидата в президенты

На основе опросов общественного мнения

Сначала во всех штатах проходят внутрипартийные выборы, где голосуют рядовые избиратели. По их итогам каждый претендент получает поддержку определенного числа делегатов штата — они уже голосуют на партийном съезде за выдвижение кандидата в президенты

По количеству собранных пожертвований в казну партии

Сначала во всех штатах проходят внутрипартийные выборы, где голосуют рядовые избиратели. По их итогам каждый претендент получает поддержку определенного числа делегатов штата — они уже голосуют на партийном съезде за выдвижение кандидата в президенты

На партийном съезде после внутрипартийных выборов

Сначала во всех штатах проходят внутрипартийные выборы, где голосуют рядовые избиратели. По их итогам каждый претендент получает поддержку определенного числа делегатов штата — они уже голосуют на партийном съезде за выдвижение кандидата в президенты

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Для выбора кандидатов партии проводят праймериз и кокусы. В чем отличие?

Фото: Bill Pugliano / Getty Images
Фото: Bill Pugliano / Getty Images
Праймериз носит обязательный характер, а участие в кокусах — на усмотрение самих кандидатов

Ключевая разница в том, кто организует голосование. Кокусы устраивают партийные комитеты, тогда как праймериз — власти штата. Именно поэтому праймериз демократов и республиканцев нередко проходят в один день

В кокусах участвует любой житель США, а в праймериз — только гражданин страны, проживающий в ней не менее 14 лет

Ключевая разница в том, кто организует голосование. Кокусы устраивают партийные комитеты, тогда как праймериз — власти штата. Именно поэтому праймериз демократов и республиканцев нередко проходят в один день

Праймериз организуют власти штатов, а кокусы — сами республиканцы и демократы

Верно! Именно поэтому праймериз демократов и республиканцев нередко проходят в один день

Ничем не отличаются: праймериз их по традиции называют в северных штатах, а кокусами — в южных

Ключевая разница в том, кто организует голосование. Кокусы устраивают партийные комитеты, тогда как праймериз — власти штата. Именно поэтому праймериз демократов и республиканцев нередко проходят в один день

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Что такое «Супервторник»?

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images
Вторник, когда праймериз и кокусы проходят сразу в большом числе штатов

Правильно! В этот день разыгрывается около трети голосов делегатов — больше, чем в любой другой день.

Первый вторник голосования в праймериз

«Супервторник» — относительно молодая политическая традиция в США. В этот день (как правило, в марте) внутрипартийные выборы проводятся сразу в большом числе штатов, и разыгрывается около трети голосов делегатов — больше, чем в любой другой день

Заключительный день голосования в праймериз, который традиционно проводится во вторник

«Супервторник» — относительно молодая политическая традиция в США. В этот день (как правило, в марте) внутрипартийные выборы проводятся сразу в большом числе штатов, и разыгрывается около трети голосов делегатов — больше, чем в любой другой день

Первый вторник марта, когда проводятся первые президентские дебаты

«Супервторник» — относительно молодая политическая традиция в США. В этот день (как правило, в марте) внутрипартийные выборы проводятся сразу в большом числе штатов, и разыгрывается около трети голосов делегатов — больше, чем в любой другой день

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Выборы президента в США — непрямые. Кто действительно выбирает лидера страны?

Фото: Jessica McGowan / Getty Images
Фото: Jessica McGowan / Getty Images
Лидеры фракций обеих партий

Президента США выбирает коллегия выборщиков от 50 штатов и округа Колумбия — всего 538 человек. Число выборщиков от каждого штата равно числу представляющих его конгрессменов: у Калифорнии — 54, у Техаса — 40, а у Аляски — всего три

Партийные делегаты

Президента США выбирает коллегия выборщиков от 50 штатов и округа Колумбия — всего 538 человек. Число выборщиков от каждого штата равно числу представляющих его конгрессменов: у Калифорнии — 54, у Техаса — 40, а у Аляски — всего три

Конгрессмены

Президента США выбирает коллегия выборщиков от 50 штатов и округа Колумбия — всего 538 человек. Число выборщиков от каждого штата равно числу представляющих его конгрессменов: у Калифорнии — 54, у Техаса — 40, а у Аляски — всего три

Коллегия выборщиков

Президента США выбирает коллегия выборщиков от 50 штатов и округа Колумбия — всего 538 человек. Число выборщиков от каждого штата равно числу представляющих его конгрессменов: у Калифорнии — 54, у Техаса — 40, а у Аляски — всего три

6 / 12

Кто такие выборщики?

Фото: Jessica McGowan / Getty Images
Фото: Jessica McGowan / Getty Images
Конгрессмены и члены правительства

Партийные комитеты в каждом из штатов самостоятельно выбирают своих выборщиков из числа наиболее лояльных партийных функционеров и активистов. А вот конгрессмены и члены федерального правительства ими стать не могут

Партийные функционеры и активисты, выбранные местными парткомами

Именно так! Партийные комитеты в каждом из штатов самостоятельно выбирают своих выборщиков из числа наиболее лояльных партийных функционеров и активистов. А вот конгрессмены и члены федерального правительства ими стать не могут

Главы избиркомов штата

Партийные комитеты в каждом из штатов самостоятельно выбирают своих выборщиков из числа наиболее лояльных партийных функционеров и активистов. А вот конгрессмены и члены федерального правительства ими стать не могут

Простые избиратели, выбранные в ходе лотереи

Партийные комитеты в каждом из штатов самостоятельно выбирают своих выборщиков из числа наиболее лояльных партийных функционеров и активистов. А вот конгрессмены и члены федерального правительства ими стать не могут

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Почему некоторые штаты называют колеблющимися?

Фото: John Tully / Getty Images
Фото: John Tully / Getty Images
Из-за часто меняющихся границ избирательных округов

Колеблющимися называют те штаты, где демократы и республиканцы пользуются примерно равной поддержкой, а разрыв между их кандидатами минимален. В 2024 году это Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина и Висконсин

Из-за нефиксированного числа выборщиков

Колеблющимися называют те штаты, где демократы и республиканцы пользуются примерно равной поддержкой, а разрыв между их кандидатами минимален. В 2024 году это Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина и Висконсин

Из-за нахождения в сейсмоопасной зоне

Колеблющимися называют те штаты, где демократы и республиканцы пользуются примерно равной поддержкой, а разрыв между их кандидатами минимален. В 2024 году это Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина и Висконсин

Из-за практически равной поддержки республиканцев и демократов избирателями штата

Так держать! Колеблющимися называют те штаты, где демократы и республиканцы пользуются примерно равной поддержкой, а разрыв между их кандидатами минимален. В 2024 году это Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина и Висконсин

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Что нужно для победы на президентских выборах?

Фото: Jeff Swensen / Getty Images
Фото: Jeff Swensen / Getty Images
Набрать не менее 50% голосов американских избирателей

Главное — набрать не менее 270 голосов выборщиков. То есть президентом США может стать человек, набравший меньше голосов рядовых избирателей или победивший пусть и в меньшем числе штатов, но зато представленных большим числом выборщиков

Набрать не менее 270 голосов выборщиков

Верно! То есть президентом США может стать человек, набравший меньше голосов рядовых избирателей или победивший пусть и в меньшем числе штатов, но зато представленных большим числом выборщиков

Победить в 26 из 50 штатов

Главное — набрать не менее 270 голосов выборщиков. То есть президентом США может стать человек, набравший меньше голосов рядовых избирателей или победивший пусть и в меньшем числе штатов, но зато представленных большим числом выборщиков

Все вышеперечисленное

Главное — набрать не менее 270 голосов выборщиков. То есть президентом США может стать человек, набравший меньше голосов рядовых избирателей или победивший пусть и в меньшем числе штатов, но зато представленных большим числом выборщиков

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В какой ситуации президента избирает палата представителей конгресса США?

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Никто из кандидатов не набрал большинство голосов выборщиков

Правильно. Такое случалось в истории США лишь трижды — в 1801, 1825 и 1837 годах

Выборщики или рядовые избиратели бойкотировали президентские выборы

Вмешательство палаты представителей требуется в ситуации, когда ни одному из кандидатов на пост президента не удалось набрать заветные 270 голосов выборщиков. Такое случалось в истории США лишь трижды — в 1801, 1825 и 1837 годах

Один из кандидатов снялся с выборов в самый последний момент

Вмешательство палаты представителей требуется в ситуации, когда ни одному из кандидатов на пост президента не удалось набрать заветные 270 голосов выборщиков. Такое случалось в истории США лишь трижды — в 1801, 1825 и 1837 годах

На выборах зафиксировано предельное количество нарушений

Вмешательство палаты представителей требуется в ситуации, когда ни одному из кандидатов на пост президента не удалось набрать заветные 270 голосов выборщиков. Такое случалось в истории США лишь трижды — в 1801, 1825 и 1837 годах

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Избранный президент умер до инаугурации, но после голосования. Как быть?

Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Победу присуждают его оппоненту

Согласно разделу 3 поправки 20 к конституции США, если избранный президент умрет до вступления в должность, его место должен занять избранный вице-президент

Конгресс назначает новые выборы через год

Согласно разделу 3 поправки 20 к конституции США, если избранный президент умрет до вступления в должность, его место должен занять избранный вице-президент

Его партия сама выбирает нового президента из числа «запасных» кандидатов

Согласно разделу 3 поправки 20 к конституции США, если избранный президент умрет до вступления в должность, его место должен занять избранный вице-президент

Главой государства становится кандидат в вице-президенты

Согласно разделу 3 поправки 20 к конституции США, если избранный президент умрет до вступления в должность, его место должен занять избранный вице-президент

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Кто выбирает кандидата в вице-президенты США?

Фото: Toby Melville / Getty Images
Фото: Toby Melville / Getty Images
Партийный съезд

Кандидат на пост президента США сам выбирает политика, который станет его «вторым номером». Обычно это происходит весной, еще до партийного съезда и официального выдвижения кандидатов от Демократической и Республиканской партии

Избиратели на праймериз

Кандидат на пост президента США сам выбирает политика, который станет его «вторым номером». Обычно это происходит весной, еще до партийного съезда и официального выдвижения кандидатов от Демократической и Республиканской партии

Кандидат в президенты

Кандидат на пост президента США сам выбирает политика, который станет его «вторым номером». Обычно это происходит весной, еще до партийного съезда и официального выдвижения кандидатов от Демократической и Республиканской партии

Сенат

Кандидат на пост президента США сам выбирает политика, который станет его «вторым номером». Обычно это происходит весной, еще до партийного съезда и официального выдвижения кандидатов от Демократической и Республиканской партии

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Что делали конгрессмены во время штурма Капитолия трампистами в 2021 году?

Фото: Brent Stirton / Getty Images
Фото: Brent Stirton / Getty Images
Проводили инаугурацию Байдена

6 января 2021 года толпа сторонники Дональда Трампа ворвалась в Капитолий, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов. В результате штурма погибли пять человек, 140 полицейских пострадали

Утверждали итоги голосования коллегии выборщиков

6 января 2021 года толпа сторонники Дональда Трампа ворвалась в Капитолий, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов. В результате штурма погибли пять человек, 140 полицейских пострадали

Рассматривали запрос Трампа о пересмотре итогов выборов

6 января 2021 года толпа сторонники Дональда Трампа ворвалась в Капитолий, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов. В результате штурма погибли пять человек, 140 полицейских пострадали

Были на зимних каникулах

6 января 2021 года толпа сторонники Дональда Трампа ворвалась в Капитолий, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов. В результате штурма погибли пять человек, 140 полицейских пострадали

Далее
Фото: Sean Rayford / Getty Images
/ 12

Похоже, президента США вам пока не выбрать. Попробуйте через 4 года

Фото: Sean Rayford / Getty Images
Фото: Sean Rayford / Getty Images
/ 12

Похоже, президента США вам пока не выбрать. Попробуйте через 4 года

Фото: Sean Rayford / Getty Images
Фото: Sean Rayford / Getty Images
/ 12

Похоже, президента США вам пока не выбрать. Попробуйте через 4 года

Фото: Sean Rayford / Getty Images
Фото: Sean Rayford / Getty Images
/ 12

Похоже, президента США вам пока не выбрать. Попробуйте через 4 года

Фото: Sean Rayford / Getty Images
Фото: Sean Rayford / Getty Images
/ 12

Похоже, президента США вам пока не выбрать. Попробуйте через 4 года

Фото: Sean Rayford / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images
/ 12

Вы неплохо знаете устройство выборов. Еще немного и можно голосовать!

Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images
/ 12

Вы неплохо знаете устройство выборов. Еще немного и можно голосовать!

Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images
/ 12

Вы неплохо знаете устройство выборов. Еще немного и можно голосовать!

Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images
/ 12

Вы неплохо знаете устройство выборов. Еще немного и можно голосовать!

Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images
/ 12

Отличный результат! Вы сами могли бы участвовать в президентской гонке

Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images
/ 12

Отличный результат! Вы сами могли бы участвовать в президентской гонке

Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images
/ 12

Отличный результат! Вы сами могли бы участвовать в президентской гонке

Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images
/ 12

Отличный результат! Вы сами могли бы участвовать в президентской гонке

Фото: Drew Angerer / Getty Images
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