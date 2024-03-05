Кокусы-покусы: что вы знаете о выборах президента США. Тест
От кандидата до президента
Как американцы выбирают себе президента?
Что не является требованием к кандидату в президенты США?
Президентом может стать лишь гражданин США не младше 35 лет, родившийся на территории страны и проживающий в ней не менее 14 лет. А вот про наличие судимостей в конституции США нет ни слова
Президентом может стать лишь гражданин США не младше 35 лет, родившийся на территории страны и проживающий в ней не менее 14 лет. А вот про наличие судимостей в конституции США нет ни слова
Президентом может стать лишь гражданин США не младше 35 лет, родившийся на территории страны и проживающий в ней не менее 14 лет. А вот про наличие судимостей в конституции США нет ни слова
Президентом может стать лишь гражданин США не младше 35 лет, родившийся на территории страны и проживающий в ней не менее 14 лет. А вот про наличие судимостей в конституции США нет ни слова
Как партии решают, какого кандидата выдвинуть на пост президента?
Сначала во всех штатах проходят внутрипартийные выборы, где голосуют рядовые избиратели. По их итогам каждый претендент получает поддержку определенного числа делегатов штата — они уже голосуют на партийном съезде за выдвижение кандидата в президенты
Сначала во всех штатах проходят внутрипартийные выборы, где голосуют рядовые избиратели. По их итогам каждый претендент получает поддержку определенного числа делегатов штата — они уже голосуют на партийном съезде за выдвижение кандидата в президенты
Сначала во всех штатах проходят внутрипартийные выборы, где голосуют рядовые избиратели. По их итогам каждый претендент получает поддержку определенного числа делегатов штата — они уже голосуют на партийном съезде за выдвижение кандидата в президенты
Сначала во всех штатах проходят внутрипартийные выборы, где голосуют рядовые избиратели. По их итогам каждый претендент получает поддержку определенного числа делегатов штата — они уже голосуют на партийном съезде за выдвижение кандидата в президенты
Для выбора кандидатов партии проводят праймериз и кокусы. В чем отличие?
Ключевая разница в том, кто организует голосование. Кокусы устраивают партийные комитеты, тогда как праймериз — власти штата. Именно поэтому праймериз демократов и республиканцев нередко проходят в один день
Ключевая разница в том, кто организует голосование. Кокусы устраивают партийные комитеты, тогда как праймериз — власти штата. Именно поэтому праймериз демократов и республиканцев нередко проходят в один день
Верно! Именно поэтому праймериз демократов и республиканцев нередко проходят в один день
Ключевая разница в том, кто организует голосование. Кокусы устраивают партийные комитеты, тогда как праймериз — власти штата. Именно поэтому праймериз демократов и республиканцев нередко проходят в один день
Что такое «Супервторник»?
Правильно! В этот день разыгрывается около трети голосов делегатов — больше, чем в любой другой день.
«Супервторник» — относительно молодая политическая традиция в США. В этот день (как правило, в марте) внутрипартийные выборы проводятся сразу в большом числе штатов, и разыгрывается около трети голосов делегатов — больше, чем в любой другой день
«Супервторник» — относительно молодая политическая традиция в США. В этот день (как правило, в марте) внутрипартийные выборы проводятся сразу в большом числе штатов, и разыгрывается около трети голосов делегатов — больше, чем в любой другой день
«Супервторник» — относительно молодая политическая традиция в США. В этот день (как правило, в марте) внутрипартийные выборы проводятся сразу в большом числе штатов, и разыгрывается около трети голосов делегатов — больше, чем в любой другой день
Выборы президента в США — непрямые. Кто действительно выбирает лидера страны?
Президента США выбирает коллегия выборщиков от 50 штатов и округа Колумбия — всего 538 человек. Число выборщиков от каждого штата равно числу представляющих его конгрессменов: у Калифорнии — 54, у Техаса — 40, а у Аляски — всего три
Президента США выбирает коллегия выборщиков от 50 штатов и округа Колумбия — всего 538 человек. Число выборщиков от каждого штата равно числу представляющих его конгрессменов: у Калифорнии — 54, у Техаса — 40, а у Аляски — всего три
Президента США выбирает коллегия выборщиков от 50 штатов и округа Колумбия — всего 538 человек. Число выборщиков от каждого штата равно числу представляющих его конгрессменов: у Калифорнии — 54, у Техаса — 40, а у Аляски — всего три
Президента США выбирает коллегия выборщиков от 50 штатов и округа Колумбия — всего 538 человек. Число выборщиков от каждого штата равно числу представляющих его конгрессменов: у Калифорнии — 54, у Техаса — 40, а у Аляски — всего три
Кто такие выборщики?
Партийные комитеты в каждом из штатов самостоятельно выбирают своих выборщиков из числа наиболее лояльных партийных функционеров и активистов. А вот конгрессмены и члены федерального правительства ими стать не могут
Именно так! Партийные комитеты в каждом из штатов самостоятельно выбирают своих выборщиков из числа наиболее лояльных партийных функционеров и активистов. А вот конгрессмены и члены федерального правительства ими стать не могут
Партийные комитеты в каждом из штатов самостоятельно выбирают своих выборщиков из числа наиболее лояльных партийных функционеров и активистов. А вот конгрессмены и члены федерального правительства ими стать не могут
Партийные комитеты в каждом из штатов самостоятельно выбирают своих выборщиков из числа наиболее лояльных партийных функционеров и активистов. А вот конгрессмены и члены федерального правительства ими стать не могут
Почему некоторые штаты называют колеблющимися?
Колеблющимися называют те штаты, где демократы и республиканцы пользуются примерно равной поддержкой, а разрыв между их кандидатами минимален. В 2024 году это Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина и Висконсин
Колеблющимися называют те штаты, где демократы и республиканцы пользуются примерно равной поддержкой, а разрыв между их кандидатами минимален. В 2024 году это Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина и Висконсин
Колеблющимися называют те штаты, где демократы и республиканцы пользуются примерно равной поддержкой, а разрыв между их кандидатами минимален. В 2024 году это Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина и Висконсин
Так держать! Колеблющимися называют те штаты, где демократы и республиканцы пользуются примерно равной поддержкой, а разрыв между их кандидатами минимален. В 2024 году это Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина и Висконсин
Что нужно для победы на президентских выборах?
Главное — набрать не менее 270 голосов выборщиков. То есть президентом США может стать человек, набравший меньше голосов рядовых избирателей или победивший пусть и в меньшем числе штатов, но зато представленных большим числом выборщиков
Верно! То есть президентом США может стать человек, набравший меньше голосов рядовых избирателей или победивший пусть и в меньшем числе штатов, но зато представленных большим числом выборщиков
Главное — набрать не менее 270 голосов выборщиков. То есть президентом США может стать человек, набравший меньше голосов рядовых избирателей или победивший пусть и в меньшем числе штатов, но зато представленных большим числом выборщиков
Главное — набрать не менее 270 голосов выборщиков. То есть президентом США может стать человек, набравший меньше голосов рядовых избирателей или победивший пусть и в меньшем числе штатов, но зато представленных большим числом выборщиков
В какой ситуации президента избирает палата представителей конгресса США?
Правильно. Такое случалось в истории США лишь трижды — в 1801, 1825 и 1837 годах
Вмешательство палаты представителей требуется в ситуации, когда ни одному из кандидатов на пост президента не удалось набрать заветные 270 голосов выборщиков. Такое случалось в истории США лишь трижды — в 1801, 1825 и 1837 годах
Вмешательство палаты представителей требуется в ситуации, когда ни одному из кандидатов на пост президента не удалось набрать заветные 270 голосов выборщиков. Такое случалось в истории США лишь трижды — в 1801, 1825 и 1837 годах
Вмешательство палаты представителей требуется в ситуации, когда ни одному из кандидатов на пост президента не удалось набрать заветные 270 голосов выборщиков. Такое случалось в истории США лишь трижды — в 1801, 1825 и 1837 годах
Избранный президент умер до инаугурации, но после голосования. Как быть?
Согласно разделу 3 поправки 20 к конституции США, если избранный президент умрет до вступления в должность, его место должен занять избранный вице-президент
Согласно разделу 3 поправки 20 к конституции США, если избранный президент умрет до вступления в должность, его место должен занять избранный вице-президент
Согласно разделу 3 поправки 20 к конституции США, если избранный президент умрет до вступления в должность, его место должен занять избранный вице-президент
Согласно разделу 3 поправки 20 к конституции США, если избранный президент умрет до вступления в должность, его место должен занять избранный вице-президент
Кто выбирает кандидата в вице-президенты США?
Кандидат на пост президента США сам выбирает политика, который станет его «вторым номером». Обычно это происходит весной, еще до партийного съезда и официального выдвижения кандидатов от Демократической и Республиканской партии
Кандидат на пост президента США сам выбирает политика, который станет его «вторым номером». Обычно это происходит весной, еще до партийного съезда и официального выдвижения кандидатов от Демократической и Республиканской партии
Кандидат на пост президента США сам выбирает политика, который станет его «вторым номером». Обычно это происходит весной, еще до партийного съезда и официального выдвижения кандидатов от Демократической и Республиканской партии
Кандидат на пост президента США сам выбирает политика, который станет его «вторым номером». Обычно это происходит весной, еще до партийного съезда и официального выдвижения кандидатов от Демократической и Республиканской партии
Что делали конгрессмены во время штурма Капитолия трампистами в 2021 году?
6 января 2021 года толпа сторонники Дональда Трампа ворвалась в Капитолий, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов. В результате штурма погибли пять человек, 140 полицейских пострадали
6 января 2021 года толпа сторонники Дональда Трампа ворвалась в Капитолий, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов. В результате штурма погибли пять человек, 140 полицейских пострадали
6 января 2021 года толпа сторонники Дональда Трампа ворвалась в Капитолий, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов. В результате штурма погибли пять человек, 140 полицейских пострадали
6 января 2021 года толпа сторонники Дональда Трампа ворвалась в Капитолий, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов. В результате штурма погибли пять человек, 140 полицейских пострадали
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