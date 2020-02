СМИ назвали дипломатом подозреваемого в отравлении в Болгарии россиянина

Один из предполагаемых отравителей болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева некоторое время работал в миссии России ВТО в Женеве, считают журналисты. В совершении отравления прокуратура Болгарии заподозрила трех россиян

Здание посольства РФ в Болгарии (Фото: Игорь Ленкин / ТАСС)

Группа расследователей Bellingcat, издание The Insider, швейцарская медиагруппа Tamedia и фонд Civica подготовили расследование, посвященное одному из обвиненных в отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева россиян. По их версии, гражданин России Егор Гордиенко, объявленный в розыск болгарскими следователями, является сотрудником ГРУ, работавшим «под дипломатическим прикрытием» — в российском представительстве при ВТО в Женеве.

По версии журналистов-расследователей, отравление Гебрева было организовано «группой отравителей ГРУ» в 2015 году, соответствующее расследование Bellingcat, The Insider и немецкая Der Spiegel опубликовали в ноябре 2019 года. Тогда издания писали о восьми россиянах, участвовавших в покушении. 21 февраля заочные обвинения прокуратура Болгарии предъявила трем россиянам — Сергею Павлову, Сергею Федотову и Георгию Горшкову. Расследователи ранее утверждали, что настоящие имена россиян — Сергей Лютенко, Денис Сергеев и Петр Борисов соответственно.

В новом расследовании Bellingcat и издания The Insider говорится, что Георгий Горшков — это псевдоним сотрудника ГРУ Егора Гордиенко. В расследовании утверждается, что о существовании офицера ГРУ Георгия Горшкова впервые стало известно в октябре 2018 года, когда Гордиенко (его настоящее имя) покинул Швейцарию вместе с Сергеем Федотовым. Участники проекта указали, что «получили данные» о перелетах Егора Гордиенко и «данные о пересечении границы». «Однако обнаружили, что данные в двух базах данных не совпадают». После этого Bellingcat и The Insider обратились к «офлайновой базе перелетов» и пришли к выводу, что кто-то «специально изменил даты в онлайн-базе пересечения границы». В итоге поиски реального имени Георгия Горшкова результатов не дали.

Имя Егор Гордиенко удалось установить благодаря «звонкам генерала Аверьянова», пишет The Insider. Имя генерала в статье не упоминается, однако есть указание, что так зовут командира войсковой части 29155. Ранее в СМИ называлось имя Андрея Аверьянова, командира войсковой части 29155, которую ранее The New York Times называло «секретным подразделением ГРУ» для совершения диверсий в Европе. Согласно данным ЕГРЮЛ, Аверьянов возглавляет часть. Позже изданиям Bellingcat и The Insider удалось получить данные о пересечении границы и установить личность Егора Гордиенко.