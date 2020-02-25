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СМИ назвали дипломатом подозреваемого в отравлении в Болгарии россиянина

Один из предполагаемых отравителей болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева некоторое время работал в миссии России ВТО в Женеве, считают журналисты. В совершении отравления прокуратура Болгарии заподозрила трех россиян
Здание посольства РФ в Болгарии (Фото: Игорь Ленкин / ТАСС)

Группа расследователей Bellingcat, издание The Insider, швейцарская медиагруппа Tamedia и фонд Civica подготовили расследование, посвященное одному из обвиненных в отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева россиян. По их версии, гражданин России Егор Гордиенко, объявленный в розыск болгарскими следователями, является сотрудником ГРУ, работавшим «под дипломатическим прикрытием» — в российском представительстве при ВТО в Женеве.

По версии журналистов-расследователей, отравление Гебрева было организовано «группой отравителей ГРУ» в 2015 году, соответствующее расследование Bellingcat, The Insider и немецкая Der Spiegel опубликовали в ноябре 2019 года. Тогда издания писали о восьми россиянах, участвовавших в покушении. 21 февраля заочные обвинения прокуратура Болгарии предъявила трем россиянам — Сергею Павлову, Сергею Федотову и Георгию Горшкову. Расследователи ранее утверждали, что настоящие имена россиян — Сергей Лютенко, Денис Сергеев и Петр Борисов соответственно.

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В новом расследовании Bellingcat и издания The Insider говорится, что Георгий Горшков — это псевдоним сотрудника ГРУ Егора Гордиенко. В расследовании утверждается, что о существовании офицера ГРУ Георгия Горшкова впервые стало известно в октябре 2018 года, когда Гордиенко (его настоящее имя) покинул Швейцарию вместе с Сергеем Федотовым. Участники проекта указали, что «получили данные» о перелетах Егора Гордиенко и «данные о пересечении границы». «Однако обнаружили, что данные в двух базах данных не совпадают». После этого Bellingcat и The Insider обратились к «офлайновой базе перелетов» и пришли к выводу, что кто-то «специально изменил даты в онлайн-базе пересечения границы». В итоге поиски реального имени Георгия Горшкова результатов не дали.

Имя Егор Гордиенко удалось установить благодаря «звонкам генерала Аверьянова», пишет The Insider. Имя генерала в статье не упоминается, однако есть указание, что так зовут командира войсковой части 29155. Ранее в СМИ называлось имя Андрея Аверьянова, командира войсковой части 29155, которую ранее The New York Times называло «секретным подразделением ГРУ» для совершения диверсий в Европе. Согласно данным ЕГРЮЛ, Аверьянов возглавляет часть. Позже изданиям Bellingcat и The Insider удалось получить данные о пересечении границы и установить личность Егора Гордиенко.

По их версии, впервые он прибыл в Болгарию 11 февраля 2015 года вместе с тремя другими «сотрудниками ГРУ» — Денисом Сергеевым (Сергеем Федотовым) и Сергеем Лютенко (Сергеем Павловым), которые сейчас также находятся в розыске. Через некоторое время они вновь вернулись в Москву. В конце апреля они вновь прилетели в Болгарию, и именно тогда и произошло покушение на Гебрева. Как полагают болгарские следователи, один из россиян нанес спреем нервно-паралитический яд «Новичок» на ручку двери автомобиля бизнесмена. Гебрев впал в кому, но выжил. В мае Денис Сергеев (Федотов) и Егор Гордиенко (Горшков) вновь прибывают в Болгарию, после чего Гебреву вновь становится плохо.

По версии The Insider, Егор Гордиенко родился в 1979 году в Одесской области в семье военнослужащего. С 2010 года он начинает совершать международные поездки под именем Георгий Горшков. В 2017 году он попадает в Европу с дипломатическим паспортом, его аккредитуют как члена российской миссии при Всемирной торговой организации в Женеве в «ранге третьего секретаря», пишут журналисты.

Они указывают, что на сайте российской миссии имя Егора Гордиенко не указано. В открытых источниках, как пишет The Insider, имя Гордиенко упоминалась в статистике женевских марафонов. Так, в 2018 году там было указано имя некоего Егора Гордиенко, который представлял команду «российской миссии». Представитель МИД Швейцарии сообщил Bellingcat, что Гордиенко был аккредитован в январе 2017 года в качестве сотрудника, аннулирована его аккредитация была в октябре 2018 года. Директор по внешним связям ВТО Кит Роквелл также подтвердил изданию Tamedia что при российской миссии ВТО был аккредитован человек по имени Егор Гордиенко.

По версии издания, в Женеве Гордиенко контактировал с группой сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей. В октябре 2018 года он покидает Швейцарию и возвращается в Москву. По данным журналистов, это связано со статьей Bellingcat, в которой говорилось о предполагаемом отравителе Скрипалей Анатолии Чепиге. «Тогда мы еще не знали, что Гордиенко (Горшков) был в Праге вместе с ним. Но с этого дня пребывание Гордиенко в Европе стало слишком опасным для него», — пишет The Insider.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны, МИД России и Минэкономразвития.

Россия неоднократно отрицала причастность к отравлению Скрипалей и использованию агента «Новичок». Так, отвечая на обвинения России в отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, глава МИДа Сергей Лавров обвинял расследователей Bellingcat в связях с западными спецслужбами. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призывала Болгарию работать с российскими правоохранителями про делу от «отравлении», по которому обвиняются трое граждан России. В Кремле указывали: странно, что информация об использовании в Европе «некоего боевого отравляющего вещества» в 2015 году осталась незамеченной. «Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, соответствует ли действительности вообще. Не знаем, на чем основывались составители этой информации. Мы не знаем, насколько они компетентны, кто они и вообще правда ли это все», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Авторы: Георгий Тадтаев, Кристина Астафурова
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Болгария, убийство, дипломаты
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