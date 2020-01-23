Захарова прокомментировала ситуацию с «отравителями из России» в Болгарии

При уголовных разбирательствах в отношении граждан иностранных государств страны должны взаимодействовать по линии правоохранительных органов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Видео брифинга опубликовано на странице ведомства в Facebook.

Так она ответила на вопрос об обвинениях в покушении на убийство, которые Болгария заочно предъявила трем россиянам.

«Наверняка наше посольство отслеживает эту ситуацию, я тоже уточню», — отметила Захарова, уточнив, что в таких ситуациях необходимо действовать по линии правоохранительных органов.

Ранее судебные власти Болгарии заочно обвинили трех российских граждан в попытке отравления местного предпринимателя Эмилиана Гебрева и его сына. Их объявили в международный розыск и выписали европейские ордера на арест.