Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 61,95 (+0,12) Quote, 12:12
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 68,69 (+0,17) Quote, 12:12
На Калужском шоссе в Москве произошло ДТП с тремя автомобилями Общество, 21:28 В следующих из Москвы во Владивосток поездах появится душ Общество, 21:21 В Подмосковье пациент угрожал врачу похожим на гранату предметом Общество, 20:59 Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США Общество, 20:58 Заместитель Турчака стал замруководителя аппарата правительства Политика, 20:52 Агрегатор такси Gett впервые стал прибыльным Технологии и медиа, 20:47 СМИ узнали об интересе «Челси» к Федору Чалову Спорт, 20:37 В Москве затопило переход на станции метро «Чеховская» Общество, 20:34 Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров Политика, 20:30 Захарова прокомментировала ситуацию с «отравителями из России» в Болгарии Политика, 20:21 Эксперты подсчитали возможную экономию на ипотеке после послания Путина Общество, 20:17 Кремль объяснил отсутствие встречи Путина с Зеленским в Израиле Политика, 20:14 Иран предложил России возобновить полеты над страной в нормальном режиме Общество, 20:02 Госдеп заявил о временной приостановке операций против ИГ в Ираке Политика, 19:59
Политика ,  
0 

Захарова прокомментировала ситуацию с «отравителями из России» в Болгарии

При уголовных разбирательствах в отношении граждан иностранных государств страны должны взаимодействовать по линии правоохранительных органов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Видео брифинга опубликовано на странице ведомства в Facebook.

Так она ответила на вопрос об обвинениях в покушении на убийство, которые Болгария заочно предъявила трем россиянам.

«Наверняка наше посольство отслеживает эту ситуацию, я тоже уточню», — отметила Захарова, уточнив, что в таких ситуациях необходимо действовать по линии правоохранительных органов.

В Болгарии предъявили заочные обвинения «отравителям из России»
Общество

Ранее судебные власти Болгарии заочно обвинили трех российских граждан в попытке отравления местного предпринимателя Эмилиана Гебрева и его сына. Их объявили в международный розыск и выписали европейские ордера на арест.

Официально власти не назвали имен подозреваемых. По информации News.bg, среди обвиняемых может быть гражданин России, который три раза посещал Болгарию под именем Сергея Вячеславовича Федотова. По данным, которые болгарские правоохранители получили от коллег в Великобритании, этот же человек был фигурантом дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году в Солсбери.

Власти Болгарии показали видео с вероятным отравителем из дела Скрипалей
Общество


Издание Bellingcat утверждает, что псевдоним Сергей Федотов использует генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, который руководил акцией в Солсбери.

Теги: Мария Захарова, Болгария, задержание
Материалы по теме
В Болгарии предъявили заочные обвинения «отравителям из России»
Общество
Власти Болгарии показали видео с вероятным отравителем из дела Скрипалей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter