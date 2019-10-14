Отравление Скрипалей , 14 окт, 21:39
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СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Речь идет о снимках со свадьбы дочери генерал-майора Андрея Аверьянова — командира войсковой части 29155.
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