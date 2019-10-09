NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»

В западных спецслужбах считают, что бойцы из войсковой части 29155 стоят за отравлением Скрипалей и попыткой государственного переворота в Черногории

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Газета New York Times со ссылкой на данные западных спецслужб сообщила о том, что на Западе пришли к выводу, что за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ). Утверждается, что речь идет о специалистах из воинской части 29155, которые специализируются на саботаже и подрывной деятельности.

По мнению специалистов из разведслужб в четырех странах Запада, именно данная воинская часть стоит за отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери, а также попыткой переворота в Черногории. Как указывает NYT, в западных спецслужбах установили связь между этими событиями, однако предупредили, что совершенно невозможно предугадать, когда и где бойцы спецподразделения появятся в следующий раз.

Собеседники NYT указывают, что в части 29155 служат люди, которые прошли войны в Афганистане, Чечне и на Украине. «Их операции настолько секретны, что о существовании этого подразделения не знают даже в других отделах ГРУ», - утверждают источники газеты. При этом в газете называются предполагаемые руководители: генерал-майор Андрей Аверьянов и Анатолий Чепига. Последнего подозревают в том, что именно он участвовал в отравлении Скрипалей.

При этом один из представителей европейских спецслужб в комментарии газете выразил удивление в связи с тем, что представители спецподразделения в течение многих лет могли свободно перемещаться по Европе. Так, например, за год до событий в Солсбери трое оперативников ГРУ якобы приезжали в Великобританию осматривать местность. Одним из них, по данным западных спецслужб был Александр Мишкин, который позже предъявлял документы на имя Александра Петрова. Вместе с ним в Англии побывали и двое мужчин, которые называли себя Федоровым и Павловым. Последние подозреваются в причастности к убийству болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева в 2015 году.

Как отмечает издание пресс-секретарь российского президента все вопросы переадресовал в Министерство обороны, а в военном ведомстве на запросы газеты не ответили.