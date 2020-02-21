В Болгарии назвали обвиняемых в покушении на местного бизнесмена россиян

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 13:00
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 21 февраля Общество, 18:11 Чего ждать от цены Bitcoin в выходные: слабый покупатель против халвинга Крипто, 18:04 Где проводят время и из-за чего переживают русские стартаперы в Долине Pro, 18:02 Пригожин заявил о планах Валерии создать политическую партию Политика, 18:00 Рекордная серия Кучерова, засуха Овечкина и Ковальчука. Итоги недели НХЛ Спорт, 17:49 Английский клуб отказался отпустить своего футболиста в «Локомотив» Спорт, 17:46 СМИ сообщили о случае повторного заражения коронавирусом в Китае Общество, 17:43 Эрдоган охарактеризовал ситуацию в Идлибе словом «война» Политика, 17:37 Путин проинформировал Совбез об итогах разговора с Лукашенко Бизнес, 17:27 Fidelity International инвестировала $14 млн в гонконгскую крипитобиржу Крипто, 17:17 Лукашенко заявил о прояснившейся позиции Минска по нефти и газу из России Политика, 17:14 «Победа» отменит несколько рейсов из-за задержек поставок Boeing 737 MAX Бизнес, 17:13 «Рубин» сообщил результаты обследования травмированного Дмитрия Тарасова Спорт, 17:09 Просто спросите эксперта: экологичное производство Pro, 17:06
Общество ,  
0 

В Болгарии назвали обвиняемых в покушении на местного бизнесмена россиян

Софийская городская прокуратура предъявила заочные обвинения троим россиянам — Сергею Павлову, Сергею Федотову и Георгию Горшкову
Емельян Гебрев (Фото: Веселин Боришев)

Прокуратура Болгарии назвала имена россиян, обвиняемых в покушении на болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына Христо. В сообщении ведомства говорится, что речь идет о трех гражданах России — Сергее Павлове, Сергее Федотове и Георгии Горшкове. Всем троим Софийская городская прокуратура уже предъявила заочные обвинения.

Сергей Федотов (Фото: prb.bg)

«В настоящее время трое обвиняемых живут в Москве, Россия», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что все трое обвиняемых использовали для выезда за пределы России различные документы на другие имена. В частности, Павлов использовал документы на имя человека с инициалами С.В.Л., Федотов — с инициалами Д.В.С., а Горшков — с инициалами Е.А.Г.

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
Общество

В ноябре 2019 года расследовательские группы Bellingcat и The Insider совместно с немецкой Der Spiegel сообщили, что в покушении на Гебрева участвовали восемь сотрудников российской военной разведки, среди которых упоминались и Сергей Федотов, и Сергей Павлов, и Георгий Горшков. При этом расследователи утверждали, что Сергей Федотов — это оперативный псевдоним офицера ГРУ Дениса Сергеева, который прибыл в Британию вместе с Бошировым и Петровым в день отравления Скрипалей. Настоящие имена Павлова и Горшкова, по данным расследователей, — Сергей Лютенко и Петр Борисов соответственно.

В сообщении прокуратуры Болгарии 21 февраля опубликованы те же фотографии Федотова и Павлова, которые в ноябре 2019 года публиковали Bellingcat и The Insider.

В феврале 2019 года главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров во время встречи премьер-министра страны Бойко Борисова с главой МВД Младеном Мариновым и послом Великобритании Эммой Хопкинс говорил, что Сергей Федотов приезжал в Болгарию за несколько дней до отравления бизнесмена Гебрева.

Болгарского предпринимателя и его сына госпитализировали 28 апреля 2015 года в Софии. СМИ со ссылкой на экспертов лаборатории Хельсинкского университета указывали, что речь может идти об отравлении «Новичком». Спустя месяц после отравления Гебрев вышел из комы, его состояние начало улучшаться. Однако в мае его состояние снова ухудшилось, и бизнесмена вновь госпитализировали. Издания сообщали, что в это же время Федотов возвращался в Болгарию на три дня, после чего улетел в Россию не обратным рейсом, а через третью страну.

21 февраля Служба внешней разведки (СВР) России назвала Болгарию «эпицентром» масштабной кампании по компрометации «политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Болгария, россияне
Материалы по теме
СВР назвала Болгарию эпицентром шпионской кампании США
Политика
СВР опровергла данные о попытке Нарышкина освободить олигарха в Болгарии
Политика
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter