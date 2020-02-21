В Болгарии назвали обвиняемых в покушении на местного бизнесмена россиян

В ноябре 2019 года расследовательские группы Bellingcat и The Insider совместно с немецкой Der Spiegel сообщили, что в покушении на Гебрева участвовали восемь сотрудников российской военной разведки, среди которых упоминались и Сергей Федотов, и Сергей Павлов, и Георгий Горшков. При этом расследователи утверждали, что Сергей Федотов — это оперативный псевдоним офицера ГРУ Дениса Сергеева, который прибыл в Британию вместе с Бошировым и Петровым в день отравления Скрипалей. Настоящие имена Павлова и Горшкова, по данным расследователей, — Сергей Лютенко и Петр Борисов соответственно.

В сообщении прокуратуры Болгарии 21 февраля опубликованы те же фотографии Федотова и Павлова, которые в ноябре 2019 года публиковали Bellingcat и The Insider.

В феврале 2019 года главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров во время встречи премьер-министра страны Бойко Борисова с главой МВД Младеном Мариновым и послом Великобритании Эммой Хопкинс говорил, что Сергей Федотов приезжал в Болгарию за несколько дней до отравления бизнесмена Гебрева.

Болгарского предпринимателя и его сына госпитализировали 28 апреля 2015 года в Софии. СМИ со ссылкой на экспертов лаборатории Хельсинкского университета указывали, что речь может идти об отравлении «Новичком». Спустя месяц после отравления Гебрев вышел из комы, его состояние начало улучшаться. Однако в мае его состояние снова ухудшилось, и бизнесмена вновь госпитализировали. Издания сообщали, что в это же время Федотов возвращался в Болгарию на три дня, после чего улетел в Россию не обратным рейсом, а через третью страну.

21 февраля Служба внешней разведки (СВР) России назвала Болгарию «эпицентром» масштабной кампании по компрометации «политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией».