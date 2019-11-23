Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В общей сложности восемь сотрудников ГРУ посещали Болгарию незадолго до и во время отравления там местного бизнесмена, говорится в расследовании. Имя одного из них раньше назвали власти страны

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо. Теперь расследовательские группы Bellingcat и The Insider совместно с немецкой Der Spiegel пишут, что к этому могли быть причастны сразу восемь сотрудников российской военной разведки.

Расследователи отталкивались от номеров загранпаспортов россиян, посетивших Болгарию. Паспорта для сотрудников спецслужб выпускаются сериями, и поэтому номера иногда идут друг за другом, отмечается в материале. Авторы расследования сравнили фотографии, которые предполагаемые сотрудники ГРУ подавали на визу, с «российскими базами данных».

Что узнали расследователи