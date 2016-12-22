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Лавров связал расследователей из Bellingcat со спецслужбами Запада
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Лавров связал расследователей из Bellingcat со спецслужбами Запада
Отравление Скрипалей, 18:15
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Лавров связал расследователей из Bellingcat со спецслужбами Запада
Группа Bellingcat, расследующая личности обвиняемых в отравлении Скрипалей Руслана Боширова и Александра Петрова, получает информацию от западных спецслужб, которые хотят оказать влияние на общественность, считает глава МИДа
Сергей Лавров (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat связана с западными спецслужбами, которые пытаются влиять на общественное мнение. Об этом в интервью Euronews заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Bellingcat, мы знаем, ни для кого не секрет, об этом открыто пишут западные журналисты, связан со спецслужбами, через него сливают информацию, которая должна возыметь некое воздействие на общественное мнение», — отметил глава МИДа.

Видео: Ministry of Foreign Affairs of Russia / YouTube

Это не первое обвинение в адрес Bellingcat от представителей российских властей. Например, в минувшее воскресенье, 14 августа, официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила, что у журналистов этой группы не было возможностей расследовать отравление в Солсбери экс-сотрудника ГРУ (упразднено, ныне — Главное управление Генштаба. — РБК). По ее словам, всю информацию расследователям передали британские власти.

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Фотогалерея

После того как британские власти заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты сотрудники ГУ Генштаба Руслан Боширов и Александр Петров, Bellingcat опубликовала расследование в нескольких частях, в котором рассказывается о личностях обвиняемых в инциденте. По данным журналистов, гражданское имя Боширова — Анатолий Чепига, он полковник ГУ Генштаба и Герой России, Петрова — Александр Мишкин (тоже Герой России и военный врач).

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Президент Владимир Путин заверял, что Петров и Боширов — гражданские люди. В своем интервью главе телеканала RT Маргарите Симоньян сами они заявили, что являются предпринимателями и ездили в британский Солсбери в начале марта в качестве туристов, чтобы посмотреть на достопримечательности.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: МИД России , Bellingcat , Сергей Лавров , иностранные спецслужбы
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