МИД напомнил о приглашении Трампа в Россию
Президент США Дональд Трамп на переговорах в Анкоридже получил приглашение посетить Россию, сообщил ТАСС замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
С тех пор это предложение не имело практического развития, добавил дипломат. «Как и в отношении других, извините, площадок для контакта президентов России и США наша позиция железная: вначале — содержательная сторона, потом — договоренность по месту проведения», — рассказал он.
Саммит России и США прошел в ночь с 15 на 16 августа по московскому времени в городе Анкоридже на Аляске. Трамп поблагодарил российского лидера за встречу, отметив, что надеется на еще одну встречу «совсем скоро». Путин предложил встретиться в следующий раз в Москве. Американский президент назвал эту идею интересной и не исключил, что такая встреча может состояться.
Путин приглашал Трампа в Россию и раньше, в феврале 2025 года. Тогда же российский президент выразил готовность принять американских представителей, в том числе по теме Украины. 11 февраля Россия передала США американца Марка Фогеля, который отбывал срок по делу о контрабанде наркотиков. За заключенным в Москву в первый раз прилетел спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
После первого визита за 2025 год Путин несколько раз принимал Уиткоффа в Москве. Второй визит состоялся 13 марта, третий — 11 апреля, четвертый — 25 апреля. Пятый визит прошел 6 августа, в ходе которого Уиткофф с Путиным обсудили конфликт на Украине. Шестой визит состоялся в начале декабря, встреча была посвящена обсуждению наработок по мирному плану.
В ночь на с 22-го на 23-е января 2026 года Уиткофф вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления служб общего назначения Джошем Грюнбаумом встретились с Путиным седьмой раз.
Трамп с Путиным неоднократно созванивались как перед встречей в Анкордиже, так и после нее. Так, республиканец провел телефонный разговор с российским президентом в конце декабря 2025 года перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго. Беседа была «хорошей и очень продуктивной», отметил тогда Трамп.
