МИД напомнил о приглашении Трампа в Россию

Предложение Трампу посетить Россию, сделанное на саммите в Анкоридже в августе 2025 года, так и не получило развития, отметил Рябков. Путин с начала прошлого года семь раз принимал делегацию США и не раз созванивался с Трампом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп на переговорах в Анкоридже получил приглашение посетить Россию, сообщил ТАСС замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

С тех пор это предложение не имело практического развития, добавил дипломат. «Как и в отношении других, извините, площадок для контакта президентов России и США наша позиция железная: вначале — содержательная сторона, потом — договоренность по месту проведения», — рассказал он.

Саммит России и США прошел в ночь с 15 на 16 августа по московскому времени в городе Анкоридже на Аляске. Трамп поблагодарил российского лидера за встречу, отметив, что надеется на еще одну встречу «совсем скоро». Путин предложил встретиться в следующий раз в Москве. Американский президент назвал эту идею интересной и не исключил, что такая встреча может состояться.

Путин приглашал Трампа в Россию и раньше, в феврале 2025 года. Тогда же российский президент выразил готовность принять американских представителей, в том числе по теме Украины. 11 февраля Россия передала США американца Марка Фогеля, который отбывал срок по делу о контрабанде наркотиков. За заключенным в Москву в первый раз прилетел спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Песков назвал принцип «мир через силу» Трампа «нагибанием через колено»
Политика
Дмитрий Песков

После первого визита за 2025 год Путин несколько раз принимал Уиткоффа в Москве. Второй визит состоялся 13 марта, третий — 11 апреля, четвертый — 25 апреля. Пятый визит прошел 6 августа, в ходе которого Уиткофф с Путиным обсудили конфликт на Украине. Шестой визит состоялся в начале декабря, встреча была посвящена обсуждению наработок по мирному плану.

В ночь на с 22-го на 23-е января 2026 года Уиткофф вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления служб общего назначения Джошем Грюнбаумом встретились с Путиным седьмой раз.

Трамп с Путиным неоднократно созванивались как перед встречей в Анкордиже, так и после нее. Так, республиканец провел телефонный разговор с российским президентом в конце декабря 2025 года перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго. Беседа была «хорошей и очень продуктивной», отметил тогда Трамп.

