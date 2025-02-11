Москва передала спецпосланнику Трампа осужденного американца

США и Россия договорились об обмене экс-дипломата и учителя Фогеля, которого в 2022 году в России приговорили за контрабанду наркотиков. Белый дом назвал это жестом доброй воли со стороны России

Марк Фогель (Фото: freemarcfogel.net)

Белый дом сообщил, что Россия освободила американца Марка Фогеля, отбывающего срок по делу о контрабанде наркотиков.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц опубликовал в X сообщение о том, что Фогель этим вечером «будет на американской земле и воссоединится со своей семьей и близкими». Он заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф «покидает российское воздушное пространство» вместе с Фогелем.

В заявлении Белого дома говорится, что президент США Дональд Трамп, Уиткофф и советники американского лидера «договорились об обмене, который служит жестом доброй воли России и знаком, что мы движемся в правильном направлении в завершении» конфликта на Украине. На кого обменяли Фогеля, не уточняется.

Данные о том, что из Вашингтона в Москву прибыл самолет Gulfstream G650ER, связанный с Уиткоффом, появились в телеграм-каналах и американском сегменте соцсети X утром 11 февраля. Официально о визите не сообщалось,

Фогель работал преподавателем англо-американской школы в Москве, а до этого был сотрудником посольства США в России. В августе 2021 года его задержали в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Нью-Йорка. В багаже мужчины нашли 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла, которые он пытался провезти в коробке из-под контактных линз и в картриджах для электронных сигарет.

Фогель полностью признал вину в контрабанде и незаконном хранении наркотиков. Он утверждал, что его задержали за провоз 17 г марихуаны, подчеркивая, что она была медицинской (для облегчения последствий операции на позвоночнике) и у него был выписанный врачом рецепт. В июне 2022 года российский суд приговорил Фогеля к 14 годам лишения свободы. После этого Госдеп попросил освободить его, сообщал CNN.