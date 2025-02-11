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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Москва передала спецпосланнику Трампа осужденного американца

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Обмен заключенными
США и Россия договорились об обмене экс-дипломата и учителя Фогеля, которого в 2022 году в России приговорили за контрабанду наркотиков. Белый дом назвал это жестом доброй воли со стороны России
Марк Фогель
Марк Фогель (Фото: freemarcfogel.net)

Белый дом сообщил, что Россия освободила американца Марка Фогеля, отбывающего срок по делу о контрабанде наркотиков.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц опубликовал в X сообщение о том, что Фогель этим вечером «будет на американской земле и воссоединится со своей семьей и близкими». Он заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф «покидает российское воздушное пространство» вместе с Фогелем.

В заявлении Белого дома говорится, что президент США Дональд Трамп, Уиткофф и советники американского лидера «договорились об обмене, который служит жестом доброй воли России и знаком, что мы движемся в правильном направлении в завершении» конфликта на Украине. На кого обменяли Фогеля, не уточняется.

Данные о том, что из Вашингтона в Москву прибыл самолет Gulfstream G650ER, связанный с Уиткоффом, появились в телеграм-каналах и американском сегменте соцсети X утром 11 февраля. Официально о визите не сообщалось,

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Стив Уиткофф

Фогель работал преподавателем англо-американской школы в Москве, а до этого был сотрудником посольства США в России. В августе 2021 года его задержали в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Нью-Йорка. В багаже мужчины нашли 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла, которые он пытался провезти в коробке из-под контактных линз и в картриджах для электронных сигарет.

Фогель полностью признал вину в контрабанде и незаконном хранении наркотиков. Он утверждал, что его задержали за провоз 17 г марихуаны, подчеркивая, что она была медицинской (для облегчения последствий операции на позвоночнике) и у него был выписанный врачом рецепт. В июне 2022 года российский суд приговорил Фогеля к 14 годам лишения свободы. После этого Госдеп попросил освободить его, сообщал CNN.

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Белый дом Майк Уолтц США обмен заключенными Стив Уиткофф Россия
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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