Песков назвал принцип «мир через силу» Трампа «нагибанием через колено»

Возвращение Трампа в Белый дом
Претензии США на Гренландию
Трамп ведет себя в политике как беспощадный бизнесмен, «и те, кто нагибается, они будут дальше нагибаться», ожидает Песков. Он обратил внимание, что подход Трампа не полностью соотносится с позицией России
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Политики Европы не могут противостоять напористости президента США Дональда Трампа, опирающегося на принципы «сурового, беспощадного бизнеса», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью репортеру Павлу Зарубину.

«Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире. Трамп все-таки является сторонником решения всего через коленку, по-русски [говоря]. Он говорит, что это решение через силу. По-нашему это решение «нагибать через колено». И те, кто нагибается, они будут дальше нагибаться. И главное этого не делать нам», — добавил Песков.

Человечество сейчас живет в мире, который драматически изменился и продолжает траекторию перемен, уверен Песков. Песков также прокомментировал публикацию Трампом переписок с европейскими политиками.

«Очень интересно, что все европейцы буквально встали на дыбы на фоне того, что Трамп опубликовал переписку с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном. Но когда Макрон публиковал переписку с [президентом России Владимиром] Путиным, никто на дыбы не вставал», — сказал он. По мнению Пескова, «все эти изменения — производная от двойных стандартов и лицемерия, которые доминировали в Европе на протяжении многих и многих десятилетий».

«Не понимаю, что ты делаешь». Что Макрон и Рютте написали Трампу
Политика
Дональд Трамп

В июне 2022 года издание Le Temps опубликовало расшифровку переговоров Макрона и Путина за несколько дней до начала военной операции. В разговоре Путин обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи о подготовке к выполнению минских соглашений. Макрон подтвердил приверженность мнению, что договоренности должны выполняться. Он попросил Путина «успокоить» свои войска у границы с Украиной — российский президент в ответ заявил, что военные останутся на границе, пока не разрешится ситуация в Донбассе.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал публикацию содержания звонка «сливом» и отметил, что дипломатическая этика подобных действий не предполагает. После публикации стенограммы Путин и Макрон созванивались еще несколько раз.

Трамп 20 января на фоне претензий США на Гренландию опубликовал сообщения, полученные от Макрона и Рютте. Переписку с американским президентом также вел премьер Норвегии Йонас Гар Стёре. В сообщениях политики использовали неформальную лексику, хвалили президента США и мягко формулировали мысли. Макрон, в частности, употреблял фразы «мой друг», «мы можем совершить великие дела», «я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией» и «давай попробуем построить что-то великое», говоря как об острове, так и о ситуации на Ближнем Востоке.

Рютте же написал Трампу «господин президент, дорогой Дональд» и похвалил действия американского президента в Сирии. «Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и на Украине. Я полон решимости найти пути продвижения в проблеме Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами. Ваш Марк», — говорилось в сообщении Рютте.

Стёре предлагал Трампу прояснить позицию в отношении контактов через Атлантику, Гренландии, сектора Газа, Украины и возможного введения пошлин и призывал того разрядить ситуацию. «Мы предлагаем вам созвониться сегодня позже — с нами двумя или по отдельности — дайте нам знать, что вы предпочитаете!» — написал Стёре, имея в виду также президента Финляндии Александра Стубба.

В МИДе заявили о «пробуксовке» диалога с США по «раздражителям»
Политика
Сергей Рябков

Президент России Владимир Путин называл Трампа ярким человеком, у которого есть лидерские качества. После первой встречи с американским президентом еще в 2017 году Путин отметил, что тот «умеет слушать». После прихода Трампа к власти на второй срок Путин сказал, что лидерские качества республиканца являются «хорошим залогом того, что наши отношения будут восстанавливаться».

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дмитрий Песков Дональд Трамп Украина США
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
