Путин пригласил Трампа в Москву
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, разговор был продолжительным, он длился почти полтора часа. Речь шла в том числе об обмене. Путин пригласил Трампа в Москву и выразил готовность принять американских представителей, в том числе по теме Украины.
Трамп также выступил за скорейшее прекращение боевых действий. Путин, в свою очередь, высказался об устранении первопричин конфликта.
Трамп 8 февраля заявил в интервью New York Post, что поговорил с Путиным. Кремль эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда отметил, что «коммуникации ведутся по разным каналам» и он может «чего-то не знать».
Американский лидер неоднократно заявлял о намерении поговорить с российским коллегой. Путин также говорил, что им следует встретиться, «опираясь на реалии сегодняшнего дня», и «поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России».
Трамп говорил, что Вашингтон ведет «серьезные обсуждения» с Москвой о завершении конфликта на Украине. В Кремле сообщали, что не получали от команды Трампа предложений по урегулированию.
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