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Экс-президент Польши призвал Германию «навести порядок» с Россией и КНР

Экс-президент Польши Лех Валенса призвал Германию «навести порядок» с Россией и КНР
Лех Валенса отметил, что сейчас есть шанс «навести порядок» с Россией, но в дальнейшем нужно сделать то же самое и с Китаем, чтобы в будущем «жить в мире»
Лех Валенса
Лех Валенса (Фото: Charley Gallay / Getty Images)

Германии следует «навести порядок» с Россией, а затем с Китаем, чтобы в дальнейшем жить в мире, заявил в интервью Fakt Лех Валенса, президент Польши в 1990–1995 годах.

«Немцам нужно показать, что с Россией всегда были проблемы, и мы, поляки, особенно это знаем, и поэтому у нас есть шанс в этом поколении навести порядок с Россией. <...> Я бы убеждал немцев, что если наши дети будут жить в мире в будущем, то мы должны навести порядок с Россией, а затем с Китаем», — сказал Валенса.

Он также заявил о необходимости усиления пропаганды, направленной на россиян, с целью показать, что в стране «плохая политическая система».

Валенса сделал такое заявление на фоне колебаний Германии по вопросу отправки на Украину танков. Варшава уже ранее пообещала предоставить такую технику Киеву (а именно танки Leopard, которые есть и у ФРГ). В МИД Польши отмечали, что отказ Германии от поставок танков Украине может грозить Берлину международной изоляцией.

25 января Германия объявила, что отправит Украине танки — 14 Leopard 2 A6, в Минобороны страны сообщили, что их поставят примерно через три месяца. Посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что это «крайне опасное» решение, которое переводит конфликт «на новый уровень противостояния».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что танки передадут Украине в соответствии с «известной линией» поддержки со стороны ФРГ. Ранее Шольц в статье для журнала Foreign Affairs отмечал, что Москва, начав спецоперацию на Украине, «разрушила европейскую и международную архитектуру мира, на создание которой ушли десятилетия».

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Канцлер подчеркнул, что в России возродились «авторитаризм и империалистические амбиции», но ее «реваншистский империализм» нужно остановить. По мнению Шольца, ФРГ в этой ситуации должна стать источником безопасности в Европе.

Президент Владимир Путин за два дня до начала спецоперации говорил, что Россия не собирается восстанавливать «империю в имперских же границах». Целями военной операции он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту населения Донбасса.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Лех Валенса Германия Россия Китай
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