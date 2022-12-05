Канцлер ФРГ Шольц: не нужно разделять мир на блоки, следует жить без «идеологических шор»

Шольц призвал не делить мир на блоки, как во время холодной войны

По мнению канцлера ФРГ, в России возродился «империализм» и она хочет снова поделить мир на сферы влияния, как во время холодной войны. Путин ранее заявлял, что сейчас идет построение многополярного и гармоничного миропорядка

Олаф Шольц (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Мир стоит на пороге Zeitenwende (поворотного момента), многополярность в нем усиливается, и Россия в данной ситуации пытается «перекроить границы» и разделить мир на сферы влияния, написал в статье для журнала Foreign Affairs канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы также должны избегать соблазна вновь разделить мир на блоки. Это означает приложить все усилия для налаживания новых партнерских отношений, прагматично и без идеологических шор. В современном тесно взаимосвязанном мире цель продвижения мира, процветания и свободы человека требует иного мышления и других инструментов», — написал канцлер.

Шольц указал, что после окончания холодной войны в мире наступил период процветания и сотрудничества, когда казалось, «что Россия станет партнером Запада, а не противником, каким был Советский Союз».

Но, указывает политик, Запад и Москва сделали разные выводы из распада СССР. «Вместо того, чтобы рассматривать мирное свержение коммунистического режима как возможность для большей свободы и демократии, президент России Владимир Путин назвал это «крупнейшей геополитической катастрофой двадцатого века», — пишет канцлер. На этой основе, а также на почве «тоски» населения по Советскому Союзу в стране возродились «авторитаризм и империалистические амбиции», считает Шольц.

По мнению политика, в этой связи произошел военный конфликт в Грузии, а затем — события в Крыму и на Украине. Начав там спецоперацию в этом году, Путин «разрушил европейскую и международную архитектуру мира, на создание которой ушли десятилетия», заявил Шольц.

Канлцер настаивает, что «реваншистский империализм России должен быть остановлен», а роль Германии заключается в том, чтобы стать источником безопасности в Европе.

О том, что мир становится многополярным, говорил и российский президент Владимир Путин. Однако, по его словам, Запад пытается сохранить существующий однополярный порядок, где доминирует «золотой миллиард».

«Наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста», — сказал Путин в июле на форуме «Сильные идеи для нового времени». Президент сказал, что сейчас происходят «революционные трансформации», которые направлены на построение «гармоничного, более справедливого, безопасного миропорядка».

Развал СССР Путин называл трагедией и «распадом исторической России», в результате которого страна потеряла 40% территории, населения и производственных мощностей и того, «что нарабатывалось в течение тысячи лет».

Объявляя о начале спецоперации на Украине, Путин заявил, что с развалом Советского Союза «баланс сил в мире оказался нарушенным», и сложившиеся нормы международного права «стали мешать тем, кто объявил себя победителем в холодной войне». Россию же после распада СССР «попытались дожать, добить и разрушить уже окончательно», но это не получилось и не получится, также сказал президент.