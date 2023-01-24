Полянский не увидел пересечения Западом «наиболее красных линий»

Дмитрий Полянский (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пока они не пересекли все «красные линии», заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в беседе с американской журналисткой Ким Айверсен. Запись трансляции опубликована на видеоплатформе Rumble.

«Мы посылаем все больше сигналов, показывающих, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, наиболее красные линии еще не пересечены. И когда вы имеете дело с ядерными державами, которой является Россия, приходится просчитывать все варианты, если вы стремитесь к обострению конфликта все дальше и дальше», — заявил Полянский.

Он также добавил, что поставки западного оружия Украине «кардинально не поменяют» ход российской специальной военной операции, но пересечение «красных линий» может вовлечь Запада в украинский конфликт.

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