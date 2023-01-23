Потанин заявил о наличии у России «прививки 1917-го» от изъятия активов

Запад пытается провоцировать: «вот мы у вас отберем незаконно имущество, и вы отберите, и мы будем квиты», но так не стоит поступать, считает бизнесмен. Потанин возражает и против национализации зарубежных активов в России

Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

У России с 1917 года есть прививка от конфискации активов, заявил в интервью телеканалу РБК один из богатейших бизнесменов России Владимир Потанин (занимает второе место место в рейтинге богатейших бизнесменов страны по версии Forbes) в ответ на вопрос о планах Запада по изъятию российских активов и о предложениях национализировать имущество ушедших из России иностранных компаний.

Бизнесмен назвал конфискацию «скрытой или явной формой воровства», что разрушает инвестиционный климат там, где такие решения принимаются. Западные страны, построившие свое общество в том числе на принципе уважения к частной собственности, разрушают его и делают это зря: такой подход в конечном итоге ударит по ним самим.

«А нам не надо этого повторять. Зачем же повторять ошибки других? Надо на чужих ошибках учиться. Тем более что мы свою прививку уже получили в 1917 году. И все помнят, к чему это привело. Поэтому надо вот просто вспомнить о том, к чему у нас прививка от неуважения к личным свободам людей и праву собственности привела, так будем по совокупности говорить, к плохим последствиям. И поэтому от этого надо просто уметь воздержаться», — считает Потанин.

В действиях Запада Потанин видит провоцирование: «вот мы у вас отберем незаконно имущество, и вы отберите, и мы будем квиты», но так не стоит поступать. «Во-первых, потому что мы потом будем бороться за эту свою собственность. И отсутствие нарушения с нашей стороны правил, общепринятых правил обращения с собственностью дает нам большое хотя бы морально-психологическое преимущество, если не юридические какие-то аргументы. А во-вторых, это вредно внутри. И скажу почему. Потому что на уважение к праву собственности строится предпринимательская активность, строится мотивация людей. И лишение их такого рода мотивации — это очень вредная вещь», — пояснил он.

Потанин возражает и против национализации имущества. «Если какие-то компании уходят из нашей страны, то вместо того чтобы к ним применять какие-то там конфискационные и иные жесткие меры, гораздо проще дать возможность инвестиционному сообществу самому разрешить эту проблему. У него для этого есть все возможности замещения иностранных инвестиций отечественными», — считает он. Тем более «паническое массовое бегство или исход иностранных компаний» из страны привел к тому, что их можно приобрести отечественным инвесторам на весьма привлекательных условиях.

Российская экономика скорее страдает от излишнего государственного участия в ней, поэтому национализация, по его мнению, «идет вразрез в целом с финансово-экономической политикой» правительства. «Плодить» государственную собственность было бы лишним, убежден он. «Вот давайте сейчас что-нибудь национализируем, не знаю, в «Яндексе», Тинькофф или HeadHunter. Даже уверен, что ваша аудитория вполне воспримет мои опасения по поводу такого рода подхода. Поэтому не надо конфискаций, не надо национализации. Надо развивать инвестиционный климат и замещать одни инвестиции другими — отечественными и из дружественных стран», — заключил бизнесмен.

В конце октября президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» говорил, что в национализации нет никакой необходимости. По его словам, то что нужно «все национализировать опять, все «огосударствлять», считают «люди коммунистических убеждений». «Насколько это эффективно — трудно сказать. В чем-то и где-то, в какой-то конкретной исторической ситуации мы тоже не отказываемся от этого, у нас даже есть закон о национализации. Но мы этого не делаем», — заявлял он. Национализировать имущество покинувших Россию зарубежных компаний предлагали в «Единой России». Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказывал предложение изымать у бизнеса из недружественных стран имущество в России в случае конфискация замороженных российских активов.

В конце декабря Потанин, а также «Интеррос» и Росбанк (его он приобрел весной у ушедшей из России французской группы Societe Generale) попали под санкции США. С лета 2022 года бизнесмен находится под санкциями Великобритании как контролирующий собственник Росбанка. Осенью «Интеррос» передал 47,5% акций Росбанка благотворительному фонду Потанина. «Норникель» не попал под американские ограничения, так как компания, считает Минфин страны, не контролируется бизнесменом или другими подсанкционными лицами. «Интерросу» принадлежит 36,14% «Норникеля».

В марте 2022 года Потанин уже заявлял, что конфискация иностранных активов в России вернет ее «на сто лет назад, в 1917 год», а последствиями этого шага будет «глобальное недоверие» к стране со стороны инвесторов на десятилетия. При этом он называл адекватной мерой предложение ввести внешнее управление на предприятиях ушедших из страны компаний.