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Потанин заявил о наличии у России «прививки 1917-го» от изъятия активов

Владимир Потанин заявил о наличии у России «прививки 1917-го» от конфискации активов
Запад пытается провоцировать: «вот мы у вас отберем незаконно имущество, и вы отберите, и мы будем квиты», но так не стоит поступать, считает бизнесмен. Потанин возражает и против национализации зарубежных активов в России
Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

У России с 1917 года есть прививка от конфискации активов, заявил в интервью телеканалу РБК один из богатейших бизнесменов России Владимир Потанин (занимает второе место место в рейтинге богатейших бизнесменов страны по версии Forbes) в ответ на вопрос о планах Запада по изъятию российских активов и о предложениях национализировать имущество ушедших из России иностранных компаний.

Бизнесмен назвал конфискацию «скрытой или явной формой воровства», что разрушает инвестиционный климат там, где такие решения принимаются. Западные страны, построившие свое общество в том числе на принципе уважения к частной собственности, разрушают его и делают это зря: такой подход в конечном итоге ударит по ним самим.

«А нам не надо этого повторять. Зачем же повторять ошибки других? Надо на чужих ошибках учиться. Тем более что мы свою прививку уже получили в 1917 году. И все помнят, к чему это привело. Поэтому надо вот просто вспомнить о том, к чему у нас прививка от неуважения к личным свободам людей и праву собственности привела, так будем по совокупности говорить, к плохим последствиям. И поэтому от этого надо просто уметь воздержаться», — считает Потанин.

В действиях Запада Потанин видит провоцирование: «вот мы у вас отберем незаконно имущество, и вы отберите, и мы будем квиты», но так не стоит поступать. «Во-первых, потому что мы потом будем бороться за эту свою собственность. И отсутствие нарушения с нашей стороны правил, общепринятых правил обращения с собственностью дает нам большое хотя бы морально-психологическое преимущество, если не юридические какие-то аргументы. А во-вторых, это вредно внутри. И скажу почему. Потому что на уважение к праву собственности строится предпринимательская активность, строится мотивация людей. И лишение их такого рода мотивации — это очень вредная вещь», — пояснил он.

Потанин возражает и против национализации имущества. «Если какие-то компании уходят из нашей страны, то вместо того чтобы к ним применять какие-то там конфискационные и иные жесткие меры, гораздо проще дать возможность инвестиционному сообществу самому разрешить эту проблему. У него для этого есть все возможности замещения иностранных инвестиций отечественными», — считает он. Тем более «паническое массовое бегство или исход иностранных компаний» из страны привел к тому, что их можно приобрести отечественным инвесторам на весьма привлекательных условиях.

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Российская экономика скорее страдает от излишнего государственного участия в ней, поэтому национализация, по его мнению, «идет вразрез в целом с финансово-экономической политикой» правительства. «Плодить» государственную собственность было бы лишним, убежден он. «Вот давайте сейчас что-нибудь национализируем, не знаю, в «Яндексе», Тинькофф или HeadHunter. Даже уверен, что ваша аудитория вполне воспримет мои опасения по поводу такого рода подхода. Поэтому не надо конфискаций, не надо национализации. Надо развивать инвестиционный климат и замещать одни инвестиции другими — отечественными и из дружественных стран», — заключил бизнесмен.

В конце октября президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» говорил, что в национализации нет никакой необходимости. По его словам, то что нужно «все национализировать опять, все «огосударствлять», считают «люди коммунистических убеждений». «Насколько это эффективно — трудно сказать. В чем-то и где-то, в какой-то конкретной исторической ситуации мы тоже не отказываемся от этого, у нас даже есть закон о национализации. Но мы этого не делаем», — заявлял он. Национализировать имущество покинувших Россию зарубежных компаний предлагали в «Единой России». Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказывал предложение изымать у бизнеса из недружественных стран имущество в России в случае конфискация замороженных российских активов.

В конце декабря Потанин, а также «Интеррос» и Росбанк (его он приобрел весной у ушедшей из России французской группы Societe Generale) попали под санкции США. С лета 2022 года бизнесмен находится под санкциями Великобритании как контролирующий собственник Росбанка. Осенью «Интеррос» передал 47,5% акций Росбанка благотворительному фонду Потанина.

«Норникель» не попал под американские ограничения, так как компания, считает Минфин страны, не контролируется бизнесменом или другими подсанкционными лицами. «Интерросу» принадлежит 36,14% «Норникеля».

В марте 2022 года Потанин уже заявлял, что конфискация иностранных активов в России вернет ее «на сто лет назад, в 1917 год», а последствиями этого шага будет «глобальное недоверие» к стране со стороны инвесторов на десятилетия. При этом он называл адекватной мерой предложение ввести внешнее управление на предприятиях ушедших из страны компаний.

Авторы
Теги
Елена Чернышова, Кирилл Токарев
Владимир Потанин конфискация имущества санкции национализация
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