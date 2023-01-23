Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 74,73 (+0,39) Инвестиции, 16:34
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 68,63 (-0,04) Инвестиции, 16:34
Reuters узнал о согласовании ЕС военной помощи Киеву на €500 млн Политика, 18:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:27
Евросоюз отправит в Армению новую наблюдательную миссию Политика, 18:12
«Амур» отыгрался с 1:4 и победил лидера Восточной конференции КХЛ Спорт, 18:11
В Минфине оценили вероятность конфискации российских активов за рубежом Экономика, 18:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:51
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 17:49
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Morgan Stanley предупредил о приближении момента расплаты на рынке акций Инвестиции, 17:45
Илон Маск описал форум в Давосе одним эмодзи Политика, 17:44
Сотрудники спецназа Косово обстреляли машину сербов Политика, 17:40
Неизвестный с ружьем в Железногорске оказался девушкой с игрушкой Общество, 17:30
Арахамия пообещал «активно сажать» после публикаций о генераторах и яйцах Политика, 17:17
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 17:11
Брокер «Уралсиб» перестал выводить валюту на счета в других банках Инвестиции, 17:09
Война санкций ,  
0 

В Минфине оценили вероятность конфискации российских активов за рубежом

После того как радикально настроенные государства, такие как Польша и Канада, «прощупают» механизм конфискации российских активов, их примеру могут последовать другие страны, допускают в Минфине. Ответ России будет зеркальным
Дмитрий Кику
Дмитрий Кику (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В странах Запада пока отсутствует консенсус по вопросу изъятия российских активов, однако вероятность этого события есть. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику в ходе дискуссии «От заморозки к конфискации: риски для российских активов на Западе» на площадке клуба «Валдай» (РБК следил за трансляцией).

«Мы видим, что в западном лагере нет на сегодняшний день какой-то консолидированной позиции на этот счет. Но тем не менее, возможно, за счет особенно радикально настроенных государств будет сделано некое «прощупывание» ситуации, как это может работать, и затем уже, возможно, присоединятся и остальные», — сказал он.

К «радикально настроенным» Кику отнес Канаду и Польшу. В частности, польские власти готовят поправки к Конституции, чтобы узаконить конфискацию российских активов, напомнил чиновник. Ранее сообщалось, что такие законодательные изменения требуются для изъятия доли «Газпрома» в компании Europol Gaz. Канада же намерена добиться конфискации $26 млн у компании Granite Capital Holdings Ltd, которую власти связывают с российским бизнесменом Романом Абрамовичем. В марте 2022 года он попал в канадский санкционный список.

«В Канаде пока <...> рассматривается [исключительно] вопрос отъема активов российского частного лица, о государственных активах речи не идет, это все-таки совершенно разные вещи», — подчеркнул Кику.

Также о планах по конфискации российских активов заявили такие страны, как Эстония (по данным Bloomberg, к концу января она планирует представить юридический план их ареста, с тем чтобы направить Украине) и США (сенаторы одобрили поправку, позволяющую передавать конфискованные активы российских бизнесменов для гуманитарной и военной помощи Киеву).

Кроме того, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что хотел бы изучить возможность активного управления замороженными в иностранных юрисдикциях активами Банка России, чтобы поступающая от них прибыль могла быть использована для восстановления Украины. «Это вопрос законности и справедливости. Это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами — это очевидно», — сказал Мишель.

Читайте на РБК Pro
С какими сложностями сталкиваются инвесторы при покупке алмазов в России
Как Генри Форд закрыл дыру в кассе на $38 млн в разгар Великой депрессии
Ранний опыт: компании в России стали чаще использовать детский труд
Грядет рецессия. Как компаниям поддержать моральный дух сотрудников

По словам Кику, российские власти «насторожены» тем фактом, что западные страны пытаются институционализировать конфискацию российского имущества. В пример он привел соответствующие резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы и Генеральной ассамблеи ООН. «Что касается Генеральной ассамблеи, то ее резолюция носит лишь рекомендательный характер, никакого правового основания у нее нет. Но тем не менее ориентиры расставлены, с тем чтобы действовать дальше. И, скорее всего, на это западные государства будут ориентироваться», — сказал он.

Возможные сценарии конфискации

Блокировка или заморозка российских активов в результате санкций — это «некий фиговый листок», который прикрывает отступление от основополагающего для Запада принципа неприкосновенности частной собственности, считает директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев. «Мы у вас не забрали собственность, мы ее заморозили», — поясняет он логику западных стран. Однако, по мнению Тимофеева, они могут пойти дальше и у развития событий есть три потенциальных сценария.

  • «Нулевой вариант»

В его рамках не предполагается конфискация активов, но продолжится длительная заморозка, прогнозирует чиновник. Тем более что некоторые страны напрямую говорят о невозможности конфискации: так, на незаконность изъятия активов ЦБ указывала глава американского Минфина Джанет Йеллен, а министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис говорил, что страна не может «просто забрать деньги», которые ей не принадлежат.

  • Конфискация через уголовное разбирательство

«Это, собственно, Канада. Они хоть и приняли эти законы <...>, но объяснить, что Абрамович незаконно получил активы и их нужно отнять, крайне сложно. Это все, видимо, может быть оспорено потом, потому что механизмы оспаривания заложены и есть», — сказал Тимофеев. В целом чиновник охарактеризовал этот сценарий как попытку «натянуть сову на глобус» и выразил сомнение, что он станет универсальным и будет перенят другими странами.

  • Прямая конфискация

Такой способ требует конституционного переустройства страны. «Конечно, есть шанс, что пойдут по этому пути. Но наверняка это будут обставлять как разовое событие, чтобы не создавать шлейф негативных прецедентов», — предположил Тимофеев.

Ответные меры России

Минфин внимательно следит за развитием ситуации вокруг российских активов за рубежом, заверил Кику. «Мы ведем реестр иностранного имущества на территории Российской Федерации, так что если сказать в общих чертах, то зеркальные меры будут обеспечены», — отметил он. В частности, ряд канадских активов до сих пор присутствует в России.

«Но тут вопрос в том, насколько целесообразно, в том числе для имиджа Российской Федерации, для ее экономики и инвестиционного климата, к таким карательным мерам прибегать», — заметил Кику.

О том, что Россия отреагирует на конфискацию активов ответными шагами, ранее заявляла представитель МИД России Мария Захарова. «Если дело дойдет до реальных изъятий активов россиян или наших государственных резервов, то Россия предпримет соответствующие меры в ответ», — сказала она. Захарова подчеркивала, что речь идет не о заморозке активов, а о «произволе, грабеже среди белого дня, воровстве».

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Минфин активы конфискация
Материалы по теме
Потанин заявил о наличии у России «прививки 1917-го» от изъятия активов
Бизнес
Минюст Украины захотел изъять «украинские активы» Олега Дерипаски
Политика
Эстония разработает механизм изъятия российских замороженных активов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter