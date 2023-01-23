В Минфине оценили вероятность конфискации российских активов за рубежом

После того как радикально настроенные государства, такие как Польша и Канада, «прощупают» механизм конфискации российских активов, их примеру могут последовать другие страны, допускают в Минфине. Ответ России будет зеркальным

Дмитрий Кику (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В странах Запада пока отсутствует консенсус по вопросу изъятия российских активов, однако вероятность этого события есть. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику в ходе дискуссии «От заморозки к конфискации: риски для российских активов на Западе» на площадке клуба «Валдай» (РБК следил за трансляцией).

«Мы видим, что в западном лагере нет на сегодняшний день какой-то консолидированной позиции на этот счет. Но тем не менее, возможно, за счет особенно радикально настроенных государств будет сделано некое «прощупывание» ситуации, как это может работать, и затем уже, возможно, присоединятся и остальные», — сказал он.

К «радикально настроенным» Кику отнес Канаду и Польшу. В частности, польские власти готовят поправки к Конституции, чтобы узаконить конфискацию российских активов, напомнил чиновник. Ранее сообщалось, что такие законодательные изменения требуются для изъятия доли «Газпрома» в компании Europol Gaz. Канада же намерена добиться конфискации $26 млн у компании Granite Capital Holdings Ltd, которую власти связывают с российским бизнесменом Романом Абрамовичем. В марте 2022 года он попал в канадский санкционный список.

«В Канаде пока <...> рассматривается [исключительно] вопрос отъема активов российского частного лица, о государственных активах речи не идет, это все-таки совершенно разные вещи», — подчеркнул Кику.

Также о планах по конфискации российских активов заявили такие страны, как Эстония (по данным Bloomberg, к концу января она планирует представить юридический план их ареста, с тем чтобы направить Украине) и США (сенаторы одобрили поправку, позволяющую передавать конфискованные активы российских бизнесменов для гуманитарной и военной помощи Киеву).

Кроме того, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что хотел бы изучить возможность активного управления замороженными в иностранных юрисдикциях активами Банка России, чтобы поступающая от них прибыль могла быть использована для восстановления Украины. «Это вопрос законности и справедливости. Это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами — это очевидно», — сказал Мишель.

По словам Кику, российские власти «насторожены» тем фактом, что западные страны пытаются институционализировать конфискацию российского имущества. В пример он привел соответствующие резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы и Генеральной ассамблеи ООН. «Что касается Генеральной ассамблеи, то ее резолюция носит лишь рекомендательный характер, никакого правового основания у нее нет. Но тем не менее ориентиры расставлены, с тем чтобы действовать дальше. И, скорее всего, на это западные государства будут ориентироваться», — сказал он.

Возможные сценарии конфискации

Блокировка или заморозка российских активов в результате санкций — это «некий фиговый листок», который прикрывает отступление от основополагающего для Запада принципа неприкосновенности частной собственности, считает директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев. «Мы у вас не забрали собственность, мы ее заморозили», — поясняет он логику западных стран. Однако, по мнению Тимофеева, они могут пойти дальше и у развития событий есть три потенциальных сценария.

«Нулевой вариант»

В его рамках не предполагается конфискация активов, но продолжится длительная заморозка, прогнозирует чиновник. Тем более что некоторые страны напрямую говорят о невозможности конфискации: так, на незаконность изъятия активов ЦБ указывала глава американского Минфина Джанет Йеллен, а министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис говорил, что страна не может «просто забрать деньги», которые ей не принадлежат.

Конфискация через уголовное разбирательство

«Это, собственно, Канада. Они хоть и приняли эти законы <...>, но объяснить, что Абрамович незаконно получил активы и их нужно отнять, крайне сложно. Это все, видимо, может быть оспорено потом, потому что механизмы оспаривания заложены и есть», — сказал Тимофеев. В целом чиновник охарактеризовал этот сценарий как попытку «натянуть сову на глобус» и выразил сомнение, что он станет универсальным и будет перенят другими странами.

Прямая конфискация

Такой способ требует конституционного переустройства страны. «Конечно, есть шанс, что пойдут по этому пути. Но наверняка это будут обставлять как разовое событие, чтобы не создавать шлейф негативных прецедентов», — предположил Тимофеев.

Ответные меры России

Минфин внимательно следит за развитием ситуации вокруг российских активов за рубежом, заверил Кику. «Мы ведем реестр иностранного имущества на территории Российской Федерации, так что если сказать в общих чертах, то зеркальные меры будут обеспечены», — отметил он. В частности, ряд канадских активов до сих пор присутствует в России.

«Но тут вопрос в том, насколько целесообразно, в том числе для имиджа Российской Федерации, для ее экономики и инвестиционного климата, к таким карательным мерам прибегать», — заметил Кику.

О том, что Россия отреагирует на конфискацию активов ответными шагами, ранее заявляла представитель МИД России Мария Захарова. «Если дело дойдет до реальных изъятий активов россиян или наших государственных резервов, то Россия предпримет соответствующие меры в ответ», — сказала она. Захарова подчеркивала, что речь идет не о заморозке активов, а о «произволе, грабеже среди белого дня, воровстве».