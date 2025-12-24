Совфед рекомендовал МИДу восстанавливать отношения России с США

Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет Федерации рекомендовал МИД России продолжить работу над восстановлением полноформатных отношений Москвы и Вашингтона, говорится в постановлении палаты, принятом сенаторами по итогам выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Рекомендовать <...> выстраивать диалог с Соединенными Штатами Америки с учетом российских интересов, принимая во внимание важность устойчивого урегулирования ситуации на Украине путем устранения первопричин украинского конфликта», — говорится в документе (цитата по «РИА Новости).

МИДу также предлагается продолжить политику противодействия усилиям США по политизации Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года и деятельности Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Лавров выступил перед сенаторами по актуальным вопросам внешней политики России 10 декабря. Говоря об отношениях Москвы и Вашингтона, он указал, что президент США Дональд Трамп пока не спешит отменять санкции против России, а только их наращивает.

21 ноября американский лидер заявил, что Вашингтон вводит «очень мощные» санкции против России и не планирует от них отказываться. За месяц до этого США из-за «отсутствия у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний: «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.

