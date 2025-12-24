 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Совфед рекомендовал МИДу восстанавливать отношения России с США

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет Федерации рекомендовал МИД России продолжить работу над восстановлением полноформатных отношений Москвы и Вашингтона, говорится в постановлении палаты, принятом сенаторами по итогам выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Рекомендовать <...> выстраивать диалог с Соединенными Штатами Америки с учетом российских интересов, принимая во внимание важность устойчивого урегулирования ситуации на Украине путем устранения первопричин украинского конфликта», — говорится в документе (цитата по «РИА Новости).

МИДу также предлагается продолжить политику противодействия усилиям США по политизации Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года и деятельности Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Лавров выступил перед сенаторами по актуальным вопросам внешней политики России 10 декабря. Говоря об отношениях Москвы и Вашингтона, он указал, что президент США Дональд Трамп пока не спешит отменять санкции против России, а только их наращивает.

21 ноября американский лидер заявил, что Вашингтон вводит «очень мощные» санкции против России и не планирует от них отказываться. За месяц до этого США из-за «отсутствия у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний: «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Совет Федерации Россия США МИД
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
Путин продлил срок продажи доли Exxon в «Сахалин-1» Бизнес, 16:54
Собянин анонсировал тестирование беспилотных составов в метро Москвы Город, 16:45
Собянин сообщил о шестом дроне, сбитом на подлете к Москве за сутки Политика, 16:43
Суд вдвое снизил срок наказания экс-главе банка БКФ Миримской Политика, 16:38
Путин объяснил, почему мораторий на штрафы застройщикам не продлят Недвижимость, 16:38
ФСБ заявила о предотвращении взрыва на объекте «Транснефти» Политика, 16:36
Собиравшийся выступить на «Тур де Ски» лыжник Волков вернулся в Россию Спорт, 16:26
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Папа римский Лев XIV призвал к 24-часовому перемирию на Украине Политика, 16:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:21
Кремль объяснил, почему встреча Путина с бизнесменами будет закрытой Бизнес, 16:19
Совфед рекомендовал МИДу восстанавливать отношения России с США Политика, 16:18
Собянин заявил о дефиците 500 тыс. работников в Москве Город, 16:16
Совфед одобрил упрощение получения лицензий на продажу алкоголя Вино, 16:14
Плющенко заявил, что тратил ₽5 млн в год на Костылеву Спорт, 16:10