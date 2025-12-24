В МИДе заявили о целесообразности возобновления авиасообщения с США
Москва рассчитывает на проявление «политической воли» Вашингтона для возобновления прямого авиасообщения между Россией и США. Этот шаг стал бы своевременным и взаимовыгодным для обоих государств, заявил «Известиям» директор департамента Северной Атлантики МИД Александр Гусаров.
Он отметил, что необходимость возобновления прямых рейсов «назрело» уже давно — оно позволит гражданам обеих стран совершать полеты более комфортно и «станет подспорьем» для американского авиационного сектора.
«Рассчитываем, что у американской стороны проявится достаточная политическая воля к снятию утратившей всякий смысл «авиаблокады», — сказал он.
США закрыли свое небо для российских самолетов в марте 2022 года, аналогичное решение приняли еще около 30 стран, в том числе члены ЕС. Помимо этого, западные страны запретили поставлять российским компаниям воздушные суда, комплектующие и вести техническое обслуживание уже поставленных. Москва считает санкции незаконными.
Российская сторона поставила вопрос о возобновлении авиасообщения еще 27 февраля в ходе двусторонних консультаций в Стамбуле, а также передавала авиационным властям США предложения с действенным алгоритмом перезапуска авиасообщения в течение всего года.
В октябре заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Россия не добилась от США ответа по этому вопросу.
