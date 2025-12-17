Reuters узнал, что Трамп еще не принял решение по санкциям против России

Reuters: Трамп пока не принял решение по санкциям против России

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп на данный момент не принял решений о введении новых санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

«Трамп пока не принял никаких новых решений относительно санкций против России», — заявил чиновник.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что США готовят новый пакет санкций против российского энергетического сектора. По данным издания, меры направлены на то, чтобы усилить давление на Москву в случае отказа от мирного соглашения с Украиной. Под ограничениями могут оказаться суда теневого флота, которые используются для транспортировки нефти по морю и трейдеры, содействующие морским поставкам.