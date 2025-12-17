 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Reuters узнал, что Трамп еще не принял решение по санкциям против России

Reuters: Трамп пока не принял решение по санкциям против России
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп на данный момент не принял решений о введении новых санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

«Трамп пока не принял никаких новых решений относительно санкций против России», — заявил чиновник.

Bloomberg сообщил о подготовке США новых санкций против России
Политика
Фото:Anna Moneymaker / Getty Images

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что США готовят новый пакет санкций против российского энергетического сектора. По данным издания, меры направлены на то, чтобы усилить давление на Москву в случае отказа от мирного соглашения с Украиной. Под ограничениями могут оказаться суда теневого флота, которые используются для транспортировки нефти по морю и трейдеры, содействующие морским поставкам.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Дональд Трамп санкции против России санкции США Россия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Путин оценил диалог с администрацией США
Политика
Bloomberg сообщил о подготовке США новых санкций против России
Политика
ЕС впервые ввел санкции против гражданина США в рамках мер против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 19:18 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 19:18
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
WP узнал о борьбе Европы и США за российские замороженные активы Политика, 19:37
Изумрудное ожерелье экватора: как наладить экспорт в Индонезию РБК и РЭЦ, 19:31
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 19:20
Белоусов оценил масштаб потерь ВСУ в 2025 году Политика, 19:18
Орбан заявил, что вопрос об активах России сняли с повестки саммита ЕС Политика, 19:09
Bloomberg узнал, что Эрдоган предложил Путину вернуть С-400 Политика, 19:04
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Впервые в истории россиянин сыграет в финале Межконтинентального кубка Спорт, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Как «СберПервый» развивает модель премиального банковского обслуживания Отрасли, 18:58
В БКС дали прогноз по курсу доллара и назвали топ-7 акций на 2026 год Инвестиции, 18:58
20 видов спорта у дома: чем интересен квартал СОЮЗ у ВДНХ Недвижимость, 18:52
Шойгу обсудил с главой Совбеза Таджикистана нападение на школу Политика, 18:52
Т-банк запустил оплату «долями» для любых покупок Радио, 18:47