Рябков заявил об отходе России и США «от края пропасти» в отношениях

Сергей Рябков (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

России и США совместными усилиями удалось отойти «от края пропасти» в отношениях, сообщил в интервью «Интерфаксу» замглавы МИДа Сергей Рябков.

«В прошлом году ситуация на переходном отрезке от администрации Байдена к администрации Трампа была исключительно острой и потенциально взрывоопасной в прямом смысле слова — и с точки зрения дипломатической, и с точки зрения военной», — сказал Рябков.

Москва отдает должное пониманию командой Трампа, насколько «рискованным и деструктивным» был курс американских властей при Байдене, отметил замглавы МИДа. Он оговорился, что в дальнейшем «ничто не гарантировано», а для отдаления негативных сценариев требуются каждодневные усилия.

«Можно сказать, что актуальность вопроса о разрыве дипотношений на сегодня максимально снизилась. Нам очень далеко до их нормализации, но говорить о том, что вот-вот может произойти нечто подобное, столь драматическое, я бы не стал», — заключил Рябков.

В ноябре 2024 года Сергей Рябков говорил об угрозе разрыва дипломатических отношений между Россией и США. По его словам, такая вероятность была бы в том случае, если Запад в попытке надавить на Москву «отбросил последние приличия и пошел ва-банк». Также Рябков заявлял, что возможность разрыва дипотношений есть в случае конфискации активов России за рубежом.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова в 2022 году назвала еще одну причину для развития дипотношений с США. Это признание России страной — спонсором терроризма. В Белом доме тогда не исключали, что примут такое решение.

В октябре 2025 года президент Владимир Путин назвал восстановление отношений с США одним из национальных интересов России. Он обращал внимание на то, что у крупных держав всегда есть противоречия и конфликты интересов.

17 декабря российский лидер оценил диалог с администрацией Трампа и приветствовал наметившийся прогресс.