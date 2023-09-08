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Подоляк счел папу римского «пророссийским»

Подоляк назвал «пророссийской» позицию папы римского из-за его слов о России
Сюжет
Военная операция на Украине
Понтифик в августе высказался о наследии «великой России», за что Киев не раз критиковал его. Подоляк сказал, что после таких заявлений папа римский не может участвовать в урегулировании конфликта, так как занимает сторону Москвы
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Horacio Villalobos / Getty Images)

Папа римский Франциск не может выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине после своих высказываний о России, поскольку занимает «пророссийскую позицию», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «24 каналу», которое размещено на YouTube.

«Нет смысла говорить о посреднике под названием папа римский, если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию», — он. По его словам, Франциск и ранее допускал подобного рода заявления, но после слов о «великой России» позиция понтифика стала ясна окончательно.

25 августа глава католической церкви, выступая по видеосвязи в рамках Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге, призвал российскую молодежь не забывать о своем «великом наследии».

«Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой матушки-России, идите вперед с этим», — сказал тогда Франциск.

Высказывание понтифика Подоляк счел «обнулением репутации Святого Престола» и отметил, что если Франциск выступит посредником в урегулировании конфликта, то последует обман Украины, она не получит «справедливой оценки» происходящего.

Киев не в первый раз критикует слова понтифика. Например, представитель МИД Украины Олег Николенко назвал его слова «империалистической пропагандой», а глава украинской грекокатолической церкви, архиепископ Святослав выразил опасения, что они могут «вдохновить неоколониальные амбиции».

Папа римский позднее сказал, что в своей речи «не имел в виду империализм» и говорил не о географии, а о культуре страны.

Ватикан принимал попытки способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Летом Святого престола посланник Маттео Дзуппи посещал Москву и Киев и общался с чиновниками. По итогам своей поездки кардинал сказал, что конкретного мирного плана у Ватикана пока нет.

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Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что ждет от Святого престола поддержки предложенной лидером «формулы мира». Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва не будет вести переговоры на основе этих предложений.

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