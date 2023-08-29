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Киев обвинил папу римского в пропаганде из-за слов о великой России

Киев обвинил папу римского в пропаганде из-за слов о великой России
Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск (Фото: Vatican Media / Reuters)

Папа Римский Франциск столкнулся с критикой со стороны властей Украины из-за слов о наследии России в ходе общения с католической молодежью в Санкт-Петербурге по видеосвязи.

Понтифик, завершая свою речь, перешел с испанского на итальянский. «Не забывайте о своем наследии. Вы наследники великой России — великой России, святых, Петра I и Екатерины II, великой российской империи», — сказал папа римский (цитата по Reuters).

В текстовую расшифровку речи Франциска на сайте Ватикана этот фрагмент не попал, отмечает Reuters.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко назвал слова понтифика «империалистической пропагандой». Архиепископ Святослав, глава украинской грекокатолической церкви заявил, что высказывание папы римского вызвало «великую боль и тревогу» и выразил опасения, что оно может «вдохновить неоколониальные амбиции».

Материал дополняется.

Теги
Папа Римский Военная операция на Украине МИД Украины
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