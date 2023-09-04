Папа римский объяснил свои слова о великой России

Папа Франциск пояснил, что, говоря о великой России, имел в виду ее культуру, а Петра I и Екатерину II в своей речи упомянул, потому что изучал в школе историю. Киев посчитал выступление понтифика «империалистической пропагандой»

Папа римский Франциск (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Слова папы римского Франциска о «великой матушке-России» относились в первую очередь к культуре страны. Об этом понтифик заявил, возвращаясь из поездки в Монголию, передает Reuters.

Речь идет о выступлении Франциска во Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге в конце августа. Папа римский принял участие в мероприятии по видеосвязи, он назвал собравшихся «наследниками великой России, святых, правителей великой России Петра I, Екатерины II» и призвал не забывать об этом. Эти слова вызвали резкую критику в Киеве.

«Я не имел в виду империализм, когда говорил это <...>», — сказал Франциск журналистам. Он отметил, что, возможно, не совсем верно сформулировал свою мысль, но, «говоря о великой России, имел в виду не столько географию, сколько культуру». Понтифик отметил, что один из его любимых авторов — Федор Достоевский.

«Это был спонтанный комментарий, который пришел мне на ум, потому что я изучал [российскую историю] в школе», — добавил он, пояснив, почему в той речи упомянул Петра I и Екатерину II. Франциск отметил, что «русская культура обладает красотой и глубиной, и ее не следует отменять из-за политических проблем». По его словам, «в России были мрачные годы», но культурное наследие остается.

После августовского выступления понтифика представитель МИД Украины Олег Николенко назвал его слова «империалистической пропагандой», а глава Украинской грекокатолической церкви архиепископ Святослав заявил, что высказывание папы римского может «вдохновить неоколониальные амбиции». Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк посчитал, что Франциск стал инструментом российской пропаганды, а слова о великой России «являются безусловным поощрением агрессивного империализма».

В Ватикане позднее уточнили, что папа «не намеревался восхвалять империалистскую логику и правителей, которых упомянул», а хотел ободрить российскую молодежь и призвал ее сохранить и развивать культурное наследие. В Кремле к выступлению Франциска отнеслись положительно. «Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо. Она действительно глубокая, имеет глубокие корни. Наше наследие — оно не ограничивается только Петром или Екатериной, оно гораздо более давнее, это наследие», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.