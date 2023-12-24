 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Эстонский генерал предупредил об «испорченном Рождестве» на Украине

Эстонский генерал Террас: Россия может испортить Украине Рождество наступлением
Сюжет
Военная операция на Украине
Если оборона Украины развалится, это подаст миру плохой сигнал о слабости НАТО, предупредил бывший главком Эстонии. По его мнению, Россия копит силы
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Силы у Украины на исходе, западные страны должны нарастить военную поддержку на случай нового российского наступления, заявил ERR бывший глава Сил обороны Эстонии и действующий депутат Европарламента, генерал в отставке Рихо Террас.

По его словам, у Украины заканчивается техника и оружие, в то время как Россия может собрать силы «для конкретного рождественского наступления» и «испортить» Украине Рождество.

По оценке генерала, Россия значительно усилила военное давление на Украину, впереди важные две недели. Если «фронт развалится и русские вернут что-то крупное, это послужит плохим сигналом всему миру», считает он, поскольку это покажет слабость НАТО.

Италия призвала открыть «дипломатический фронт» по Украине
Политика
Гвидо Крозетто (слева)

На прошлое православное Рождество Россия объявила о рождественском перемирии с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Президент Владимир Путин призвал украинскую сторону объявить об аналогичном решении, «исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие».

Власти Украины отказались. Временное перемирие возможно только при условии ухода России с занятых территорий, сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что рождественское перемирие выглядит «как попытка России выиграть время для пополнения запасов, перегруппировки войск или восстановления своей разрушенной международной репутации».

NYT сообщила о «сигналах» России по переговорам о прекращении огня
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Министр обороны Сергей Шойгу 1 декабря сообщил, что российские войска продолжают вести «активную оборону» в зоне боевых действий. «Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал вооруженных сил с учетом опыта специальной военной операции», — сказал он.

МВД Эстонии в этом декабре выразило готовность заключить договор и выдавать Украине подлежащих мобилизации беженцев. По словам главы МВД Лаури Ляэнеметса, в Эстонии проживают около 7,5 тыс. граждан Украины призывного возраста, но многие из них освобождены от мобилизации. Сейчас в республике экстрадиция иностранца на родину возможна только в том случае, если лицо привлечено к уголовной ответственности.

При этом начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД Янек Мяги высказался против такой инициативы. «У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать», — сказал он. Минобороны Украины допускало, что может попросить уехавших украинцев, годных для службы в армии, явиться в призывные пункты.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Эстония Украина Рождество
Материалы по теме
Зеленский назвал неактуальным вопрос переговоров с Россией
Политика
Шесть стран ЕС не подписали декларацию о безопасности для Украины
Политика
Президент Чехии заявил об отсутствии результатов контрнаступления ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
Как платить за границей: 6 способов оплаты за рубежом Инвестиции, 10:48
Ностальгия по березкам: откуда берется тоска по родине и как с ней жить Pro, 10:44
ЦАР заявила о желании стать членом БРИКС и «страной, восставшей из пепла» Политика, 10:41
В Риге на вечеринке Русской службы Би-би-си бросили учебную гранату Политика, 10:14
Число погибших в войне с ХАМАС израильских военных достигло 485 Политика, 10:09
Мосбиржа в январе запустит два новых фьючерса на биржевые индексы США Инвестиции, 10:00
Эстонский генерал предупредил об «испорченном Рождестве» на Украине Политика, 09:44
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Испания перестала блокировать участие ЕС в операции США против хуситов Политика, 09:41
Почему обвалились акции китайских разработчиков и издателей видеоигр Pro, 09:37
В Сочи из-за урагана без света остались 10 тыс. человек Общество, 09:24
Глава МВД Великобритании извинился за шутку о наркотиках для жены Политика, 09:18
Москва возглавила рейтинг человеческого потенциала городов БРИКС+ Город, 09:00
Число пострадавших при обрушении горки в Хакасии выросло до девяти Общество, 08:46
Генерал США заявил об ответственности Запада за неудачное наступление ВСУ Политика, 08:40