Если оборона Украины развалится, это подаст миру плохой сигнал о слабости НАТО, предупредил бывший главком Эстонии. По его мнению, Россия копит силы

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Силы у Украины на исходе, западные страны должны нарастить военную поддержку на случай нового российского наступления, заявил ERR бывший глава Сил обороны Эстонии и действующий депутат Европарламента, генерал в отставке Рихо Террас.

По его словам, у Украины заканчивается техника и оружие, в то время как Россия может собрать силы «для конкретного рождественского наступления» и «испортить» Украине Рождество.

По оценке генерала, Россия значительно усилила военное давление на Украину, впереди важные две недели. Если «фронт развалится и русские вернут что-то крупное, это послужит плохим сигналом всему миру», считает он, поскольку это покажет слабость НАТО.

На прошлое православное Рождество Россия объявила о рождественском перемирии с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Президент Владимир Путин призвал украинскую сторону объявить об аналогичном решении, «исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие».

Власти Украины отказались. Временное перемирие возможно только при условии ухода России с занятых территорий, сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что рождественское перемирие выглядит «как попытка России выиграть время для пополнения запасов, перегруппировки войск или восстановления своей разрушенной международной репутации».

Министр обороны Сергей Шойгу 1 декабря сообщил, что российские войска продолжают вести «активную оборону» в зоне боевых действий. «Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал вооруженных сил с учетом опыта специальной военной операции», — сказал он.

МВД Эстонии в этом декабре выразило готовность заключить договор и выдавать Украине подлежащих мобилизации беженцев. По словам главы МВД Лаури Ляэнеметса, в Эстонии проживают около 7,5 тыс. граждан Украины призывного возраста, но многие из них освобождены от мобилизации. Сейчас в республике экстрадиция иностранца на родину возможна только в том случае, если лицо привлечено к уголовной ответственности.

При этом начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД Янек Мяги высказался против такой инициативы. «У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать», — сказал он. Минобороны Украины допускало, что может попросить уехавших украинцев, годных для службы в армии, явиться в призывные пункты.