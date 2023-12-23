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Военная операция на Украине ,  
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Италия призвала открыть «дипломатический фронт» по Украине

Минобороны Италии призвало перейти к переговорам по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Министр обороны Италии предложил обратиться к переговорам, если не получается добиться желаемого по Украине с помощью военной поддержки. Он отмечал прежде, что прочного мира не будет без диалога
Гвидо Крозетто (слева)
Гвидо Крозетто (слева) (Фото: David Mareuil / Reuters)

Полномасштабные бои на Украине продолжаются почти два года, а потому наряду с военной помощью необходимо обращаться и к политическим путям его решения, заявил итальянский министр обороны Гвидо Крозетто во время посещения итальянских войск, дислоцированных в польской Мальборке. Его слова приводит ANSA.

«То, чего нельзя достичь военным путем <...>, может быть достигнуто путем открытия дипломатического и политического фронта, чтобы попытаться достичь того же результата путем мирных переговоров» — предложил Крозетто.

Министр призвал восстановить «то, что существовало» до 24 февраля 2022-го, и что нельзя сделать «с помощью оружия, должно быть сделано другим способом».

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Фото:Александр Река / ТАСС

Полтора месяца назад, в ноябре, Крозетто также затронул тему возможных переговоров по Украине. «Очевидно, что прочный мир не может основываться только на военных действиях. Необходимо политическое «перемирие». Время для этого еще не пришло, но «надежда умирает последней», — сказал тогда министр. С его слов, из-за войны в секторе Газа в мире действительно снизилось внимание к Украине, но только на уровне СМИ, но не политических кругов.

Италия одобрила восемь пакетов военной помощи Украине. В декабре 2023-го итальянское правительство продлило действие указа об оборонных поставках Киеву на весь 2024 год. Крозетто подчеркивал, что во власти страны достигнут консенсус о необходимости продолжать такие поставки.

Российская сторона требует перестать снабжать армию Украины вооружением и заявляет, что этот процесс затянет конфликт, но не помешает Москве добиться своих целей. МИД не раз предлагал возобновить переговоры по Украине, но только при условии признания суверенитета России над Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Власти Украины настаивают на возвращении к границам 1991 года.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Италия Украина переговоры
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