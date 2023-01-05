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Киев ответил на предложение Владимира Путина о перемирии на Рождество

Киев назвал условием прекращения огня на время Рождества уход российских войск
Условием временного перемирия Киев ставит уход российских войск с занятых территорий. С предложением о перемирии выступал патриарх Кирилл и Владимир Путин
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter раскритиковал предложение Москвы об установлении на линии боевого соприкосновения режима прекращения огня на Рождество. Эту инициативу он назвал лицемерием.

Подоляк заявил, что «Украина не атакует чужую территорию» и что «временное перемирие» возможно только при условии ухода России с занятых территорий.

«Лицемерие оставьте себе», — добавил он.

Ранее, комментируя предложение патриарха Кирилла о перемирии на Рождество, Подоляк заявил, что РПЦ не является авторитетом для всемирного православия. «Рождественское перемирие — циничная ловушка и элемент пропаганды», — заявил Подоляк.

Владимир Путин сегодня поддержал предложение патриарха Кирилла о введении рождественского перемирия в зоне военных действий. Он поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января 2023 года до 24:00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения.

Одновременно президент России обратился к украинской стороне с предложением поддержать эту инициативу. По его словам, такое решение даст православным жителям Украины возможность «посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова».

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Теги
Украина перемирие Михаил Подоляк Рождество
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